2 घंटे 28 मिनट की पीरियड क्राइम ड्रामा ने Netflix पर उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिन्हें घर बैठकर फिल्में देखना पसंद हैं उनके लिए ओटीटी अब मनोरंजन का पसंदीदा अड्डा बन गया है। फिर चाहे बात नई-पुरानी फिल्मों की हो या फिर थिएट्रीकल रन पूरा करने के बाद ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों की। फैंस अच्छे कंटेंट को खूब प्यार देते हैं। कई बार कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होती लेकिन ओटीटी पर दर्शक उसे सुपरहिट बना देते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी पीरियड क्राइम ड्रामा लेकर आए हैं।

क्या है इसकी कहानी? इस फिल्म की कहानी पीरियड थ्रिलर है जो 1950 के दशक के मद्रास में एक मशहूर डायरेक्टर और उनके सुपरस्टार चेले के बीच जबरदस्त ईगो क्लैश के बारे में है। इसकी कहानी एक फिल्म सेट पर हुए मर्डर मिस्ट्री के बैकग्राउंड में सेट है, जिसमें स्टारडम, पावर और धोखे जैसे विषयों को दिखाया गया है। 1950 के दशक के मद्रास में, सामाजिक बदलाव के माहौल में लोगों की जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ जाती है। यह सब भारत की आजादी के बाद के दौर में होता है, जो बदलते समय को दिखाता है।

नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1 इस वक्त कांथा नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी हुई है, इस पीरियड क्राइम ड्रामा की थ्रिलिंग कहानी दर्शकों को काफी आकर्शित कर रही है वहीं इसकी कहानी कुछ हद तक तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार एम.के. त्यागराज भगवतार के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। आईएमडीबी पर फिल्म को 7.9 की रेटिंग मिली हुई है।

कौन सी है ये फिल्म? हम बात कर रहे हैं सेल्वमणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कान्था (Kaantha) की जो एक स्टूडियो में शुरू होती है। इसमें एक एक्ट्रेस 'कुमारी' (भाग्यश्री बोरसे) है, जो अपना डेब्यू करने वाली है। हालांकि गोली मार दी जाती है, जिससे एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी शुरू होती है। लेकिन उससे पहले फिल्म लोगों और उनके बीच के टकराव को समझाने के लिए समय में पीछे जाती है। फिल्म 'अय्या' (पी. समुथिरकानी), एक सम्मानित डायरेक्टर और 'टी.के. महादेवन' (दुलारे सलमान), एक सुपरस्टार, की कहानी दिखाती है, जिन्होंने एक समय 'अय्या' के अंडर काम किया था। दोनों के बीच कभी बाप-बेटे जैसा रिश्ता था।



जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, 'अय्या' का ड्रीम प्रोजेक्ट 'सांथा' जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उसे मंजूरी मिल जाती है। हालांकि वही ड्रीम प्रोजेक्ट 'अय्या' और 'टीके' के बीच झगड़े की वजह बन जाता है। 'टीके', जो अब एक सुपरस्टार है, फिल्म को अपनी मर्जी के हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। इससे 'अय्या' नाराज हो जाता है, और यहीं से 'अय्या' और 'टीके' के बीच ईगो और पावर की लड़ाई शुरू होती है। फिल्म के लिए 'कुमारी' को लीड रोल के लिए चुना जाता है, लेकिन वह 'टीके' की तरफ आकर्षित हो जाती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं। जबकि टीके पहले से शादीशुदा होता है।

बाद में 'TK' 'कुमारी' पर एक सुनने वाला डिवाइस लगा देता है, ताकि वह 'अय्या' के साथ उसकी बातचीत सुन सके। हालांकि वह सिर्फ बातचीत का एक हिस्सा सुन पाता है और उसे लगता है कि 'कुमारी' उसके खिलाफ जा रही है और 'अय्या' का साथ दे रही है। फिर एक दुखद रात को, 'कुमारी' को गोली मार दी जाती है और शुरुआत में सारा इल्जाम 'TK' पर आता है। जांच को सुलझाने के लिए राणा दग्गुबाती एक पुलिस ऑफिसर के रूप में एंट्री करते हैं।