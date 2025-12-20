2 घंटे 5 मिनट की मिस्ट्री थ्रिलर ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 5 करोड़ के बजट में की 44 करोड़ की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों की सफलता बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर निर्भर करती है भले ही उस फिल्म की चर्चा खूब हुई हो या वो किसी हिट फिल्म का सीक्वल हो। लेकिन अगर उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं की तो वह असफल ही कहलाएगी। 2025 में कई बिग बजट फिल्मों को असफलता का मुंह देखना पड़ा लेकिन एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ऐसी आई जो बहुत कम बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रॉफिट लेकर ब्लॉकबस्टर बन गई।

क्या है इसकी कहानी? यह एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो केरल-कर्नाटक बॉर्डर की धुंध भरी पहाड़ियों में कुरियाचन नाम के एक मशहूर, रहस्यमयी कुत्ते के ब्रीडर की तलाश के बारे में है। यह वफादारी, कंट्रोल और सुरक्षा और पाबंदी के बीच की धुंधली रेखाओं जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है, क्योंकि आने वाले लोग उसके अतीत के गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं, जिसमें दुर्लभ कुत्ते और मलेशिया से एक रहस्यमयी कनेक्शन शामिल है, यह सब शानदार विजुअल्स और एक लेयर्ड कहानी के जरिए बताया गया है।