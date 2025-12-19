50 साल पुरानी फिल्म ने OTT पर किया कब्जा, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही एक्शन एडवेंचर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड का इतिहास काफी सुनहरा रहा है और इस फिल्म इंडस्ट्री ने दुनिया को बेहतरीन फिल्में दी हैं। कई कल्ट क्लासिक फिल्में तो ऐसी हैं जिनके आज भी लोग दीवाने हैं और उन्हें उतनी ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं। हालांकि पहले इन फिल्मों को देखने के लिए दर्शक टीवी का इंतजार करते थे लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इसे काफी आसान बना दिया है।
ओटीटी पर कर रही ट्रेंड
OTT पर नई फिल्में और सीरीज तो रिलीज होती ही हैं वहीं अब पुरानी फिल्में भी यहां देखने के लिए अवेलेबल हैं। खास बात यह है कि पुराने जमाने में बनी कल्ट क्लासिक फिल्मों का लुत्फ भी अब ओटीटी पर उठाया जा सकता है। इनमें से एक फिल्म का जिक्र हम करने जा रहे हैं जो ओटीटी पर रिलीज हुई और टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
यह फिल्म 50 साल पहले हुई थी रिलीज
इस फिल्म को रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं यानि यह फिल्म 1975 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया था। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी यह भारतीय सिनेमा की पहचान बनी।
कौन सी है यह फिल्म?
इस फिल्म के एक-एक डायलॉग, किरदार, गाने और कहानी बच्चे-बच्चे की जुबान पर रटी हुई है यहां तक कि Zen Z में भी इस फिल्म का क्रेज है, हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक शोले की। जी हां शोले Jio Hotstar (जियो हॉटस्टार) पर टॉप 10 में तीसरे नंबर पर ट्रेड कर रही है।
इस वक्त शोले थिएटर में री-रिलीज हुई है, फिल्म के 50 साल पूरे करने की खुशी में मेकर्स ने इसे फिर से रिलीज करने का फैसला किया वो भी इसके ओरीजिनल क्लाइमैक्स और अनकट वर्जन के साथ। फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अमजद खान और संजीव कुमार ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म 12 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई है जिसे आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अगर आप यह फिल्म घर बैठे देखना चाहते हैं तो यह ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है।
