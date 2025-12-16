Sholay Box Office: धुरंधर की आंधी में सीना तान खड़ी शोले, री-रिलीज में शॉकिंग रही कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sholay The Final Cut Box Office: 1975 में पहली बार निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 50 साल बाद धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, हेमा मालिनी और संजीव कुमार स्टारर शोले कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इस दौरान इस मूवी को कई बार थिएटर्स में री-रिलीज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी आधार पर हाल ही में फाइनल कट वर्जन के साथ शोले को दोबारा से बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की आंधी के आगे शोले सीना तान खड़ी है और अच्छी कमाई करके दिखाई है।

री-रिलीज में शोले का प्रदर्शन 12 दिसंबर को फाइनल कट के साथ शोले को सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया। धुरंधर की धमाकेदार प्रदर्शन, किस किसको प्यार करूं 2 और अखंडा 2 जैसी लेटेस्ट रिलीज के चलते शोले को महज 300 से अधिक की स्क्रीन्स मिल सके। हालांकि, इतनी कम स्क्रीन्स के बावजूद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने का भरकस प्रयास किया है।

इससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि शोले के गब्बर सिंह, ठाकुर और जय-वीरू की जोड़ी का कमाल अब भी बरकरार है। दर्शक हिंदी सिनेमा की इस आइकॉनिक मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर की कलम से निकली शोले की कहानी 50 साल बाद भी अमर है।