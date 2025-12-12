Language
    Sholay The Final Cut X Review: धर्मेंद्र को देखकर इमोशनल हुए फैंस, फिल्म को बताया सबसे बड़ी एंटरटेनर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    बॉलीवुड की प्रतिष्ठित फिल्म 'शोले' के 50 साल पूरे होने पर 4K वर्जन में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो गई है। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और ध ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र और अभिताभ बच्चन साथ में (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले (Sholay: The Final Uncut) सिनेमाघरों में वापसी कर चुकी है। बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक, ब्लॉकबस्टर फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जया बच्चन और अमजद खान जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म का अनकट वर्जन 12 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को 4K वर्जन में रिलीज किया गया है।

    4K में रिलीज की गई फिल्म

    इसी के साथ ही फिल्म के 50 साल पूरे हो गए हैं। वहीं कुछ यूजर्स 1975 में रिलीज हुई इस प्रतिष्ठित फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने पहुंच गए और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने लगे। कई लोगों ने इसे 'सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक' बताया, जबकि अन्य ने कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म को फिर से देखना, विशेष रूप से 4K वर्जन बहुत ही आनंददायक था।

    यूजर ने कहा, "बड़े पर्दे पर #शोले सिर्फ दोबारा रिलीज नहीं है, यह एक इतिहास सबक है! गब्बर, जय-वीरू की दोस्ती, और वो आइकॉनिक डायलॉग्स। ये मजा मिस मत करना! #बॉलीवुड नॉस्टेल्जिया #शोलेरीरिलीज

    दूसरे ने लिखा - बहुत ही अच्छा प्रिंट है। शोले को 4K वर्जन जरूर देखिएगा। तीसरे ने लिखा- सबसे बड़ी एंटरटेनर को बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही मजा है।

    #sholay4k अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक। इसे दोबारा देखना बहुत आनंददायक है। #rameshsippy ने शानदार काम किया है। यह फिल्म हमेशा के लिए यादगार रहेगी।

