Sholay The Final Cut X Review: धर्मेंद्र को देखकर इमोशनल हुए फैंस, फिल्म को बताया सबसे बड़ी एंटरटेनर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले (Sholay: The Final Uncut) सिनेमाघरों में वापसी कर चुकी है। बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक, ब्लॉकबस्टर फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जया बच्चन और अमजद खान जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म का अनकट वर्जन 12 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को 4K वर्जन में रिलीज किया गया है।
4K में रिलीज की गई फिल्म
इसी के साथ ही फिल्म के 50 साल पूरे हो गए हैं। वहीं कुछ यूजर्स 1975 में रिलीज हुई इस प्रतिष्ठित फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने पहुंच गए और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने लगे। कई लोगों ने इसे 'सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक' बताया, जबकि अन्य ने कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म को फिर से देखना, विशेष रूप से 4K वर्जन बहुत ही आनंददायक था।
The vintage item songs ka baap...— Thalaivar Day 🥁 (@Muralistweetz3) December 12, 2025
Mehbooba aa Mehboobaa 🥁#SholayRerelease#Sholay4k#SholayTheFinalcut https://t.co/WBryYB99Ex pic.twitter.com/q1fmUxNWFE
यूजर ने कहा, "बड़े पर्दे पर #शोले सिर्फ दोबारा रिलीज नहीं है, यह एक इतिहास सबक है! गब्बर, जय-वीरू की दोस्ती, और वो आइकॉनिक डायलॉग्स। ये मजा मिस मत करना! #बॉलीवुड नॉस्टेल्जिया #शोलेरीरिलीज
दूसरे ने लिखा - बहुत ही अच्छा प्रिंट है। शोले को 4K वर्जन जरूर देखिएगा। तीसरे ने लिखा- सबसे बड़ी एंटरटेनर को बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही मजा है।
Excellent print— absolute fool (@SomeshMali78114) December 12, 2025
Must watch this 4k sholay ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/hTyoGgtN00
#sholay4k 👏👏👏👏👏👏one of the best films ever. Such a joy watching it again. #rameshsippy slayed it. The film holds FOREVER— Meena Iyer (@Meena_Iyer) December 11, 2025
It's showtime for the movie #Sholay at PVR-INOX— Bruce Wayne (@Haklekaabbu) December 12, 2025
Thanks to great writer duo Salim-Javed ji for this amazing entertainer
Love you #Dharmendra ji 💖#Sholay4K https://t.co/wtB7Gwmq43 pic.twitter.com/GdApj97ERg
#sholay4k अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक। इसे दोबारा देखना बहुत आनंददायक है। #rameshsippy ने शानदार काम किया है। यह फिल्म हमेशा के लिए यादगार रहेगी।
