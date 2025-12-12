Sholay The Final Cut X Review: धर्मेंद्र को देखकर इमोशनल हुए फैंस, फिल्म को बताया सबसे बड़ी एंटरटेनर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले (Sholay: The Final Uncut) सिनेमाघरों में वापसी कर चुकी है। बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक, ब्लॉकबस्टर फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जया बच्चन और अमजद खान जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म का अनकट वर्जन 12 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को 4K वर्जन में रिलीज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें