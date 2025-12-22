7 एपिसोड वाली वेब सीरीज 2025 में रही Most Watch, 7.9 IMDb रेटिंग के साथ किया टॉप
इस साल ओटीटी पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया। इनमें से एक हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित सीरीज ऐसी भी रही है, जिसने ओटीटी पर एक अनोखी कहानी क
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज देखने को मिली थी। इनमें से कुछ ऐसी रही, जिनकी चर्चा पूरे साल हुई। ऐसे में हम आपको ऐसी ही एक बहुचर्चित सीरीज की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसने 2025 में ओटीटी पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था।
इस सीरीज के 7 एपिसोड थे और सातों के सातों में हद से ज्यादा रोमांच भरा हुआ था। जिस तरह की कहानी इस वेब सीरीज में दिखाई गई थी, वैसी पहले कभी किसी भी इंडियन सीरीज में नजर नहीं आई। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
2025 की शानदार वेब सीरीज
जिस वेब सीरीज के बारे में यहां बात हो रही है, उसे 10 जनवरी 2025 को ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। सीरीज की कहानी ने हर किसी को चौंका दिया था और ये साबित किया था कि अगर कंटेंट में दम है तो यकीनन तौर पर बगैर बड़े स्टार्स के कोई भी फिल्म और वेब सीरीज सफलता हासिल करती है।
ऐसा ही कुछ इस सीरीज के साथ भी देखने को मिला। आईएमडीबी (IMDb) से 7.9/10 की धांसू रेटिंग हासिल करने वाली इस वेब सीरीज की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुलिस में भर्ती होता है और उसकी पहली पोस्टिंग जेल में होती है।
जेल में कैदियों के बीच का माहौल और शख्त जेलर का रवैया उस नए नवेले पुलिस वाले को काफी परेशान करता है। लेकिन वह अपनी ड्यूटी को पूरे जोश और ईमानदारी के साथ निभाता है। सीरीज की स्टोरी में कई राज और रहस्य भी मौजूद हैं, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। इसमें जिस जेल की दास्तां दर्शायी गई है वह दिल्ली का तिहाड़ जेल है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां वेब सीरीज ब्लैक वारंट (Black Warrant) की बात की जा रही है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन रिलीज किया गया था।
ब्लैक वारंट का आएगा सीजन 2
पहले सीजन की अपार सफलता के बाद आने वाले समय में आपको ब्लैक वारंट का सीजन 2 (Black Warrant 2) जरूर देखने को मिलेगा। जिसकी पुष्टि मेकर्स पहले ही कर चुके हैं। फैंस भी ब्लैक वारंट 2 के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि इस सीरीज के अगले सीजन को 2026 के अंत में नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है।
