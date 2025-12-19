123 मिनट की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ने NETFLIX पर काटा गदर, दिमाग घुमाने वाली मर्डर मिस्ट्री कर रही ट्रेंड

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 खत्म हो रहा है और ऐसे में साल के जाते जाते OTT लवर्स के लिए कई सारे तोहफे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्हें मिल रहे हैं। नई सीरीज और फिल्मों के साथ अब इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म जमकर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी और इस मर्डर मिस्ट्री को दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है। कौन सी है ये नई फिल्म, जो नेटफ्लिक्स पर उड़ा रही हैं धुंआ, आइए जानते हैं....

    नेटफ्लिक्स पर छाई नई फिल्म

    दरअसल NETFLIX पर आई नई फिल्म का नाम है स्टीफन (Stephen), जोकि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को अभी महज कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी 22 साल की एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना से ताल्लुक रखती है। फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है और ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

    नंबर 6 पर ये फिल्म ट्रेंड कर रही है। गोमती शंकर, स्मृति वेंकट और माइकल आपको लीड रोल में दिखेंगे और फिल्म को डायरेक्ट किया है मिथुन बालाजी ने। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दर्शकों को खूब भा रही है।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    फिल्म स्टीफन की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है, जो पूरी तरह से सनकी है। सनक जब उसके सिर पर सवार होती है तो वो किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। एक्टर गोमती शंकर फिल्म में लीड रोल में हैं, जिन्होंने एक साइको किलर स्टीफन जेबराज का किरदार निभाया है। स्टीफन 6 महीनों में 9 महिलाओं को मौत के घाट उतार चुका है।

    फिल्म की कहानी को डायरेक्टर ने सही ढंग से पेश किया है। फिल्म में साइकेट्रिक सीमा स्टीफन से सारे राज उगलवाने की कोशिश करती है। साइकेट्रिक के किरदार में स्मृति वेंकट हैं। सीमा कोशिश करती है कि वो स्टीफन के अतीत से लेकर आज तक की हर कहानी को जान पाए।

    धीरे-धीरे सीमा को अतीत के बारे में पता लगता है कि आखिर स्टीफन महिलाओं का कत्ल क्यों करता है। स्टीफन की इतना साइको कैसे है? क्या उसके अतीत में इसका कोई राज छिपा है? आखिर वो महिलाओं को क्यों मारता है? ऐसे कई सवाल फिल्म में उजागर होते हैं।

    सच्ची घटना से प्रेरित है स्टीफन की कहानी

    वहीं फिल्म स्टीफन एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल साल 2021 में केरल के सेंट थॉमस कॉलेज, पाला में एक 22 साल की लड़की का हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोपी उसका क्लासमेट निकला था। उसने चाकू से लड़की का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

    इस घटना का काल्पनिक रूप तैयार कर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म स्टीफन के जरिए पेश किया जाएगा। हालांकि अब ये फिल्म रिलीज होकर आई है और पसंद भी की जा रही है।

    फिल्म के सभी किरदार सटीक हैं और फिल्म का क्लाईमैक्स आपके होश जरूर उड़ाएगा, तो अगर इस हफ्ते आप ऐसी कोई साइको थ्रिलर देखने की तैयारी में हैं, तो आप इसे जरूर देख सकते हैं।

     

