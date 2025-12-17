Language
    मर्डर मिस्ट्री में छिपा काले जादू का रहस्य, 5 साल बाद आ रहा है 7.6 IMDb रेटिंग वाली फिल्म का सीक्वल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 साल बाद एक बहुचर्चित फिल्म का सीक्वल आ रहा है, जिसका इंतजार ऑडियंस लंबे समय से कर रही थी। मर्डर मिस्ट्री इस मूवी में इस बार ब्लै ...और पढ़ें

    ओटीटी पर आ रही है मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर ओटीटी पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जॉनर है। इस थीम पर बनी फिल्में और वेब सीरीज को ऑडियंस काफी पसंद करती है। इस आधार पर आज हम आपको ओटीटी की दुनिया की सबसे चर्चित एक मर्डर मिस्ट्री मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.2/10 की पॉजिटिव रेटिंग मिली थी।

    5 साल बाद अब इस फिल्म की सीक्वल आ रहा है, जिसको लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के पार्ट 2 का जिक्र किया जा रहा है और ओटीटी पर इसे कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।

    ओटीटी पर आ रहा है इस मूवी का सीक्वल

    जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी एक ही परिवार के 6 सदस्यों की एक रात में रहस्यमयी तरीके से मौत होने से शुरू होगी। इस हत्याकांड का पता लगाने के लिए सूबे की पुलिस अलर्ट मोड पर आती है और केस की छानबीन करती है। 

    जिसके लिए पुलिस मरने वालों की फैमिली के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ करती है। लेकिन बाद में पता लगता है कि इस मर्डर मिस्ट्री में ब्लैक मैजिक का एंगल भी मौजूद है, जिसके चलते ये पूरा परिवार एक बार में ही खत्म हो गया।

    अब इसकी सच्चाई क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है, उसका पता आपको अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है 2 (Raat Akeli Hai 2) को देखकर ही लगा पाएंगे, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा।

    रात अकेली पार्ट 2 साल 2020 में रिलीज हुई इसी मूवी का सीक्वल है, लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर जटिल यादव (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) बंसल मर्डर्स की गुत्थी सुलझाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर काफी रोमांचक है। फिल्म नवाज के अलावा राधिका आप्टे, संजय कपूर, चित्रांगदा सिंह और रजत कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

    कब रिलीज होगी रात अकेली है 2

    ओटीटी फिल्म रात अकेली है 2 को लेकर फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो 19 दिसंबर शुक्रवार को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 

