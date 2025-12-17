Taskaree OTT Release: एयरपोर्ट पर तस्करों का सिरदर्द बने इमरान हाशिम, ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी नई सीरीज
Taskaree On OTT: अभिनेता इमरान हाशमी की अपकमिंग वेब सीरीज का नाम तस्करी है। इस सीरीज का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तस ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Taskaree OTT Release When-Where: नए साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट फिल्मों और वेब सीरीज का बहार देखने को मिलेगी। जिसकी शुरुआत इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड सीरीज तस्करी के साथ की जाएगी। इस वेब सीरीज का टीजर मेकर्स की तरफ से बुधवार को रिलीज कर दिया गया है, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा।
इमरान हाशमी की तस्करी को लेकर अब सिने प्रेमियों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तस्करी वेब सीरीज को ऑनलाइन कब और कहां रिलीज किया जाएगा।
तस्करों का सिरदर्द बनेंगे इमरान
लंबे समय से अपनी इस सीरीज को लेकर एक्टर इमरान हाशमी का नाम चर्चा में बना हुआ है। कस्टम ऑफिसर की वर्दी में एक्टर के लुक सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं और अब वेब सीरीज के नाम और टीजर का राज भी खुल गया है।
यह भी पढ़ें- 2025 में मलयालम सिनेमा का रहा दबदबा, 5 फिल्मों को मिली टॉप की IMDb रेटिंग, OTT पर देखें यहां
तस्करी में इमरान आपको एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी के किरदार में नजर आएगा। इसकी जानकारी वेब सीरीज तस्करी के ऑफिशियल टीजर को देखने से मिल जाएगी, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इससे ये साफ हो गया है कि तस्करी को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
Ab sab kuch scan hoga 🔥🧳— Netflix India (@NetflixIndia) December 17, 2025
Watch Taskaree: The Smuggler’s Web, out 14 January, only on Netflix.#TaskareeOnNetflix pic.twitter.com/Qdvcn7O96D
तस्करी के टीजर में दिखाया गया है कि किस तरह से तस्कर एयरपोर्ट पर स्मगलिंग करते हैं और आंख-मिचौली खेलने वाले इन स्मगलर को इमरान किस तरह से पकड़ते हैं। सीरीज में सस्पेंस और रोमांच भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा, जिसकी गारंटी तस्करी का लेटेस्ट टीजर देता हुआ नजर आ रहा है।
गौर किया जाए तस्करी की स्टार कास्ट की तरफ इमरान हाशमी के अलावा आपको नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में शरद केलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा, अमृता खानविलकर और जोया अफरोज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
कब रिलीज होगी तस्करी
इमरान हाशमी की तस्करी के टीजर के साथ-साथ मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। बता दें कि नए साल के दूसरे सप्ताह में 14 जनवरी 2026 को तस्करी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। मालूम हो कि स्पेशल ऑप्स जैसी बेहतरीन वेब सीरीज बनाने वाले निर्देशक नीरज पांडे तस्करी के निर्माता हैं, जबकि राघव जयरथ इसके निर्देशक हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।