Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: कंफर्म हो गई रिलीज! इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हर्षव ...और पढ़ें

    Hero Image

    हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले थे इसके बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 112 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके अलावा ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली हर्षवर्धन राणे की पहली फिल्म थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लीड रोल में नजर आई थीं सोनम बाजवा

    वहीं थिएटर रिलीज के बाद हर्षवर्धन राणे के फैंस लंबे समय से एक दीवाने की दीवानियत की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसमें उनके अपोजिट सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आई थीं। वहीं अब इसके डिजिटल प्रीमियर की डेट आ जाने से हर्षवर्धन राणे के फैंस के बीच खुशी की लहर है। पहले ये खबर थी कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी लेकिन अब सही प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट पता चल गई है।

    Ek deewane (3)

    यह भी पढ़ें- Taskaree OTT Release: एयरपोर्ट पर तस्करों का सिरदर्द बने इमरान हाशिम, ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी नई सीरीज

    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

    दीवानियत ZEE5 पर प्रीमियर के लिए तैयार है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले अंशुल गर्ग और दिनेश जैन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्रमादित्य की भूमिका में हर्षवर्धन राणे और अदा की भूमिका में सोनम बाजवा हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेरा ने भी अच्छा काम किया है। इसकी स्ट्रीमिंग 26 दिसंबर से शुरू होगी।

    zee5_1766045596_3790187627740524872_5116618361

    क्या है एक दीवाने की दीवानियत की कहानी?

    एक दीवाने की दीवानियत की कहानी विक्रमादित्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शक्तिशाली और भावुक व्यक्ति है जिसका प्रेम असीम है। उसे अदा नाम की एक स्वतंत्र महिला से पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है। अदा अपने जीवन और पहचान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आकर्षण से शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही एक ऐसे गहरे बंधन में बदल जाता है, जहां जुनून, दीवानगी और कमजोरी आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य धीरे-धीरे अधिकार जमाने की कोशिश करता तो वहीं अदा खुद को इच्छा और आत्मरक्षा के बीच फंसा हुआ पाती है।

    यह भी पढ़ें- मर्डर मिस्ट्री में छिपा काले जादू का रहस्य, 5 साल बाद आ रहा है 7.6 IMDb रेटिंग वाली फिल्म का सीक्वल