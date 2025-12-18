Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: कंफर्म हो गई रिलीज! इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले थे इसके बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 112 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके अलावा ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली हर्षवर्धन राणे की पहली फिल्म थी।

लीड रोल में नजर आई थीं सोनम बाजवा वहीं थिएटर रिलीज के बाद हर्षवर्धन राणे के फैंस लंबे समय से एक दीवाने की दीवानियत की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसमें उनके अपोजिट सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आई थीं। वहीं अब इसके डिजिटल प्रीमियर की डेट आ जाने से हर्षवर्धन राणे के फैंस के बीच खुशी की लहर है। पहले ये खबर थी कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी लेकिन अब सही प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट पता चल गई है।