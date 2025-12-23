Ullozhukku OTT Release: नेशनल अवॉर्ड विनर ड्रामा ओटीटी पर आने को तैयार, कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पार्वती थिरुवोथु और उर्वशी स्टारर फिल्म उल्लोजझूक्कू (Ullozhukku) 21 जून, 2024 को रिलीज हुई थी। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो यहां स्ट्रीमिंग की डिटेल्स दी गई हैं। उल्लोझुक्कू कब और कहां देखें। क्या है फिल्म की कहानी? उल्लोझुक्कू अंजू नाम की एक जवान औरत की कहानी है, जिसकी शादी थॉमसकुट्टी नाम के एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे आदमी से जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसकी मौत के बाद, उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि उसके और उसकी दुखी सास लीलम्मा के बीच तनाव पैदा हो जाता है। इन सबके बीच, अंजू अपने प्रेमी के बच्चे से चुपके से प्रेग्नेंट भी है।

कब और कहां होगी रिलीज उल्लोझुक्कू 26 दिसंबर 2025 को स्ट्रीम होना शुरू होगी। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए उपलब्ध होगी। फिल्म का स्ट्रीमिंग अपडेट नेटफ्लिक्स के हाल के ऑनलाइन कैटलॉग में देखा गया। पहले यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध थी, लेकिन बाद में ओनरशिप राइट्स में बदलाव के कारण इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।