Ullozhukku OTT Release: नेशनल अवॉर्ड विनर ड्रामा ओटीटी पर आने को तैयार, कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पार्वती थिरुवोथु और उर्वशी स्टारर फिल्म उल्लोजझूक्कू (Ullozhukku) 21 जून, 2024 को रिलीज हुई थी। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो यहां स्ट्रीमिंग की डिटेल्स दी गई हैं। उल्लोझुक्कू कब और कहां देखें।
क्या है फिल्म की कहानी?
उल्लोझुक्कू अंजू नाम की एक जवान औरत की कहानी है, जिसकी शादी थॉमसकुट्टी नाम के एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे आदमी से जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसकी मौत के बाद, उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि उसके और उसकी दुखी सास लीलम्मा के बीच तनाव पैदा हो जाता है। इन सबके बीच, अंजू अपने प्रेमी के बच्चे से चुपके से प्रेग्नेंट भी है।
केरल में आई भयानक बाढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म देर से होने वाले अंतिम संस्कार के कारण राज, फर्ज और आजादी से जुड़े टकराव दिखाती है। यह फिल्म महिलाओं के बीच जटिल रिश्तों और सामाजिक उम्मीदों को भी उजागर करती है।
कब और कहां होगी रिलीज
उल्लोझुक्कू 26 दिसंबर 2025 को स्ट्रीम होना शुरू होगी। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए उपलब्ध होगी। फिल्म का स्ट्रीमिंग अपडेट नेटफ्लिक्स के हाल के ऑनलाइन कैटलॉग में देखा गया। पहले यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध थी, लेकिन बाद में ओनरशिप राइट्स में बदलाव के कारण इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।
उल्लोझुक्कू की कास्ट और क्रू
उल्लोझुक्कू में पार्वती थिरुवोथु और अनुभवी एक्ट्रेस उर्वशी लीड रोल में हैं। इनके अलावा, फिल्म में अर्जुन राधाकृष्णन, वीना नायर, प्रशांत मुरली, शेबिन बेंसन, एलेंसियर ले लोपेज़, जया कुरुप, स्मृति अनीश, अलेक्जेंडर अट्टुपुरम और कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। क्रिस्टो टॉमी द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई यह फिल्म रॉनी स्क्रूवाला, हनी त्रेहान और अभिषेक चौबे ने RSVP मूवीज़ और मैकगफिन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस की है।
फिल्म ने 2025 में मलयालम में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया।
