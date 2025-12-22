Upcoming Releases: महा मनोरंजन से भरपूर रहेगा हफ्ता, थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक रिलीज होंगी ये नई फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर सप्ताह की तरह इस बार भी लेटेस्ट रिलीज की लिस्ट सामने आ गई है। क्रिसमस वीक के तौर पर मनोरंजन जगत की तरफ से स्पेशल तैयारी की गई है, जिसके तहत बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक कई मोस्ट अवेटेड मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया जाना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हफ्ते 22 से लेकर 28 दिसंबर तक कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज को रिलीज किया जाना है, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हुईं नजर आएंगी। नोबडी 2 (Nobody 2) हॉलीवुड अभिनेता बॉब ऑडेनकर्क की शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म नोबडी के सीक्वल के साथ इस वीक का आगाज होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर नोबडी 2 को 22 दिसंबर सोमवार को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।

एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) साल 2025 की सबसे चर्चित स्लीपर हिट फिल्म एक दीवाने की दीवानियत भी थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। ये रोमांटिक ड्रामा को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 25 दिसंबर को ऑनलाइन स्ट्रीम हो जाएगी। बता दें कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से दोगुनी कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थी।

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ( Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी इस हफ्ते की थिएटर्स रिलीज में शामिल है। इस मूवी को 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। निर्माता करण जौहर की इस मूवी से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।

वृषभ (Vrusshabha) मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की बहुचर्चित फिल्म वृषभ भी क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। वृषभ का बॉक्स ऑफिस क्लैश कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के साथ होगा। ऐसे में इस सप्ताह सिनेप्रेमियों को साउथ और बॉलीवुड की भिड़त देखने को मिलेगी।

एनाकोंडा (Anaconda) हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर मूवी फ्रेंचाइजी एनाकोंडा भी इस वीक थिएटर्स पर एंट्री मारेगी। जैक ब्लैक और पॉल रूड स्टारर एक्शन कॉमेडी एनाकोंडा को 25 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इंडिया में भी इस मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।

रिवोल्वर रीता (Revolver Rita) साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कीर्ति सुरेश की अपकमिंग मूवी रिवोल्वर रीता की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 26 दिसंबर को उनकी ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन रिलीज की होगी।