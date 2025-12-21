6 एपिसोड वाली सीरीज में मिलेगा सस्पेंस का महा डोज, सीरियल किलर थ्रिलर ने OTT पर जमाया कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर शुक्रवार को किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई नई फिल्म या वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। इस आधार पर बीते फ्राइडे को ओटीटी पर एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका जॉनर सीरियल किलर थ्रिलर है। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस कूट-कूटकर भरा हुआ है, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगा।

ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी नई वेब सीरीज के बारे में बात की जा रही है और आपको ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। ओटीटी पर नई वेब सीरीज का कब्जा जिस वेब सीरीज का यहां जिक्र किया जा रहा है, उसकी कहानी की शुरुआत एक बॉलीवुड फिल्म कलाकार के मर्डर से होती है, जिसे फ्लैट में खूनी गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है। इस हत्यारे का खून करने का तरीका 25 साल पहले एक सीरियल किलर से मेल खाता है, जो मौजूदा समय में हैदराबाद की जेल में बंद है।

दरअसल यहां बात माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) के बारे में की जा रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ओटीटी पर आते ही इस सीरीज ने अपना कब्जा जमा लिया है और दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। अगर आप सीरियल किलर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो आपको माधुरी की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे काफी पसंद आएगी।