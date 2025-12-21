6 एपिसोड वाली सीरीज में मिलेगा सस्पेंस का महा डोज, सीरियल किलर थ्रिलर ने OTT पर जमाया कब्जा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर शुक्रवार को किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई नई फिल्म या वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। इस आधार पर बीते फ्राइडे को ओटीटी पर एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका जॉनर सीरियल किलर थ्रिलर है। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस कूट-कूटकर भरा हुआ है, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगा।
ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी नई वेब सीरीज के बारे में बात की जा रही है और आपको ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी।
ओटीटी पर नई वेब सीरीज का कब्जा
जिस वेब सीरीज का यहां जिक्र किया जा रहा है, उसकी कहानी की शुरुआत एक बॉलीवुड फिल्म कलाकार के मर्डर से होती है, जिसे फ्लैट में खूनी गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है। इस हत्यारे का खून करने का तरीका 25 साल पहले एक सीरियल किलर से मेल खाता है, जो मौजूदा समय में हैदराबाद की जेल में बंद है।
सूबे में एक के बाद एक कॉपी कैट किलर खून कर रहा और पुलिस के हाथ खाली हैं। ये देखते हुए प्रशासन उस 25 साल पुरानी सीरियल किलर की मदद लेता है और इस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करता है। सीरीज की कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स मौजूद हैं, जो आपको शॉक कर देंगे। अंत के एपिसोड तक इसमें सस्पेंस देखने को मिलता है, जो आखिरी मिनटों में जाकर खुलता है।
दरअसल यहां बात माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) के बारे में की जा रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ओटीटी पर आते ही इस सीरीज ने अपना कब्जा जमा लिया है और दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। अगर आप सीरियल किलर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो आपको माधुरी की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे काफी पसंद आएगी।
मिसेज देशपांडे की आईएमडीबी रेटिंग
अभी मिसेज देशपांडे की ओटीटी रिलीज को महज 2 दिनों का समय बीता है। सीरीज की आईएमडीबी (Mrs Deshpande IMDb Rating) रेटिंग की तरफ गौर किया जाए तो वह फिलहाल 5.9/10 है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये सीरियल किलर थ्रिलर देखने लायक है। आपको बता दें कि जिस मोड़ पर सीरीज की कहानी खत्म होती है, उस आधार पर आने वाले समय में मिसेज देशपांडे का सीजन 2 भी देखने को मिलेगा।
