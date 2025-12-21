Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    6 एपिसोड वाली सीरीज में मिलेगा सस्पेंस का महा डोज, सीरियल किलर थ्रिलर ने OTT पर जमाया कब्जा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक 6 एपिसोड वाली नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी सस्पेंस से भरपूर है। आलम ये है कि ओटीटी पर आते ही इस सी ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओटीटी पर छाई सीरियल किलर वेब सीरीज (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर शुक्रवार को किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई नई फिल्म या वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। इस आधार पर बीते फ्राइडे को ओटीटी पर एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका जॉनर सीरियल किलर थ्रिलर है। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस कूट-कूटकर भरा हुआ है, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी नई वेब सीरीज के बारे में बात की जा रही है और आपको ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। 

    ओटीटी पर नई वेब सीरीज का कब्जा

    जिस वेब सीरीज का यहां जिक्र किया जा रहा है, उसकी कहानी की शुरुआत एक बॉलीवुड फिल्म कलाकार के मर्डर से होती है, जिसे फ्लैट में खूनी गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है। इस हत्यारे का खून करने का तरीका 25 साल पहले एक सीरियल किलर से मेल खाता है, जो मौजूदा समय में हैदराबाद की जेल में बंद है। 

    mrsdeshpandeott

    यह भी पढ़ें- कमसिन Madhuri Dixit को देख बेकाबू हुआ 21 साल बड़ा हीरो...बोल्ड सीन्स में सारी हदें की पार, खूब हुआ था बवाल!

    सूबे में एक के बाद एक कॉपी कैट किलर खून कर रहा और पुलिस के हाथ खाली हैं। ये देखते हुए प्रशासन उस 25 साल पुरानी सीरियल किलर की मदद लेता है और इस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करता है। सीरीज की कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स मौजूद हैं, जो आपको शॉक कर देंगे। अंत के एपिसोड तक इसमें सस्पेंस देखने को मिलता है, जो आखिरी मिनटों में जाकर खुलता है।

    mrsdeshpandeott (1)

    दरअसल यहां बात माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) के बारे में की जा रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ओटीटी पर आते ही इस सीरीज ने अपना कब्जा जमा लिया है और दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। अगर आप सीरियल किलर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो आपको माधुरी की नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे काफी पसंद आएगी। 

    मिसेज देशपांडे की आईएमडीबी रेटिंग

    अभी मिसेज देशपांडे की ओटीटी रिलीज को महज 2 दिनों का समय बीता है। सीरीज की आईएमडीबी (Mrs Deshpande IMDb Rating) रेटिंग की तरफ गौर किया जाए तो वह फिलहाल 5.9/10 है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये सीरियल किलर थ्रिलर देखने लायक है। आपको बता दें कि जिस मोड़ पर सीरीज की कहानी खत्म होती है, उस आधार पर आने वाले समय में मिसेज देशपांडे का सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। 

    यह भी पढ़ें- Mrs Deshpande Review: आखिरी एपिसोड तक उठने नहीं देगी 'मिसेज देशपांडे', कमजोर कहानी का सस्पेंस बना सहारा