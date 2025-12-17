Language
    कमसिन Madhuri Dixit को देख बेकाबू हुआ 21 साल बड़ा हीरो...बोल्ड सीन्स में सारी हदें की पार, खूब हुआ था बवाल!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    Madhuri Dixit: धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई वेबसीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर आ रही हैं। हाल ही में माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ...और पढ़ें

    Hero Image

    21 साल बड़े हीरो ने माधुरी के साथ किया था कुछ ऐसा!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) इन दिनों अपनी नई वेबसीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) को लेकर खूब चर्चा में रह रही हैं। इस सीरीज के प्रमोशन्स में माधुरी लगी हुई हैं। माधुरी ने सालों तक इंड्स्ट्री पर राज किया है। वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रही हैं, लेकिन माधुरी के साथ एक फिल्म के सेट पर ऐसा हुआ कि जिसे देख वो आज भी कांप जाती हैं। हाल ही में खुद माधुरी दीक्षित ने भी इस पर बात की है।

    माधुरी के साथ विनोद खन्ना ने दिए बोल्ड सीन्स

    साल 1988 में एक फिल्म आई और फिल्म का नाम था दयावान। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस फिल्म को फिरोज खान ने बनाया था। ये फिल्म तमिल मूवी नायकन का हिंदी रीमेक थी। माधुरी को उस दौर में नई-नई हीरोइन बनने का मौका मिला था। माधुरी इंड्स्ट्री में कदम जमा रही थीं।

    Madhuri Vinod 1

    इसी बीच उन्हें विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार एक्टर संग स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म के एक गाने आज फिर तुम पे प्यार आया है (Aaj Phir Tumpe Pyaar Aya hai Song) में माधुरी और विनोद खन्ना के बीच कई बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे।

    शर्म से पानी-पानी हुईं थीं माधुरी

    फिल्म में माधुरी ने 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ जब ऐसे सीन्स दिए तो हर कोई हैरान रह गया। हाल ही में माधुरी ने इस पर बात भी की है। रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने माना कि फिल्म दयावान के वक्त वो असहज हो गईं थीं और वो फिल्म उन्हें बहुत कुछ सिखाकर गई थी।

    Madhuri Vinod

    माधुरी ने कहा कि,

    'मुझे लगता है कि ये गोइंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस होता है। हर चीज के साथ आप कुछ सीखते हैं। एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। उस सीन के बाद मैं सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर मैंने तय किया कि यह ऐसी चीज है, जो आगे नहीं की जानी चाहिए।' माधुरी ने कहा कि आज उन सीन्स को यादकर वो शर्म से लाल हो जाती हैं।

    माधुरी को देखकर बहक गए थे विनोद खन्ना

    माधुरी और विनोद खन्ना के बीच फिल्म के गाने में जब ये बोल्ड सीन्स फिल्माए गए तो विनोद खन्ना बहक गए। जी हां, कहा जाता है कि माधुरी के साथ इन सीन्स को शूट करते वक्त विनोद खन्ना बहकने लगे थे। विनोद खन्ना शूट में इतना खो गए कि वो माधुरी को किस ही करते रहे और उन्होंने माधुरी का होंठ तक काट लिया था।

    madhi

    इन सीन्स के बाद माधुरी की हालत खराब हो गई थी और काफी विवाद भी हुआ था। कहा जाता है कि इन सीन्स के चलते लीगल नोटिस तक भेजा गया और माधुरी ने सीन्स को हटवाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान से विनती भी की लेकिन वो नहीं माने थे।

    Madhuri

    काफी विवाद के बाद विनोद ने माधुरी से माफी मांगी थी। इसके बाद माधुरी ने विनोद खन्ना के साथ फिर कभी काम नहीं किया। हालांकि इन सीन्स के चलते बॉलीवुड में खूब बातें हुईं।

