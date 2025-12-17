कमसिन Madhuri Dixit को देख बेकाबू हुआ 21 साल बड़ा हीरो...बोल्ड सीन्स में सारी हदें की पार, खूब हुआ था बवाल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) इन दिनों अपनी नई वेबसीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) को लेकर खूब चर्चा में रह रही हैं। इस सीरीज के प्रमोशन्स में माधुरी लगी हुई हैं। माधुरी ने सालों तक इंड्स्ट्री पर राज किया है। वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रही हैं, लेकिन माधुरी के साथ एक फिल्म के सेट पर ऐसा हुआ कि जिसे देख वो आज भी कांप जाती हैं। हाल ही में खुद माधुरी दीक्षित ने भी इस पर बात की है।

माधुरी के साथ विनोद खन्ना ने दिए बोल्ड सीन्स साल 1988 में एक फिल्म आई और फिल्म का नाम था दयावान। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस फिल्म को फिरोज खान ने बनाया था। ये फिल्म तमिल मूवी नायकन का हिंदी रीमेक थी। माधुरी को उस दौर में नई-नई हीरोइन बनने का मौका मिला था। माधुरी इंड्स्ट्री में कदम जमा रही थीं।

इसी बीच उन्हें विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार एक्टर संग स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म के एक गाने आज फिर तुम पे प्यार आया है (Aaj Phir Tumpe Pyaar Aya hai Song) में माधुरी और विनोद खन्ना के बीच कई बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे।

माधुरी ने कहा कि, 'मुझे लगता है कि ये गोइंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस होता है। हर चीज के साथ आप कुछ सीखते हैं। एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। उस सीन के बाद मैं सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर मैंने तय किया कि यह ऐसी चीज है, जो आगे नहीं की जानी चाहिए।' माधुरी ने कहा कि आज उन सीन्स को यादकर वो शर्म से लाल हो जाती हैं। माधुरी को देखकर बहक गए थे विनोद खन्ना माधुरी और विनोद खन्ना के बीच फिल्म के गाने में जब ये बोल्ड सीन्स फिल्माए गए तो विनोद खन्ना बहक गए। जी हां, कहा जाता है कि माधुरी के साथ इन सीन्स को शूट करते वक्त विनोद खन्ना बहकने लगे थे। विनोद खन्ना शूट में इतना खो गए कि वो माधुरी को किस ही करते रहे और उन्होंने माधुरी का होंठ तक काट लिया था।