21 की उम्र में मां बनने के बाद बदली Millie Bobby Brown की लाइफस्टाइल, बेटी के लिए छोड़ा ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की बहुचर्चित वेब सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग्स की लोकप्रियता भारत में भी देखने को मिलती है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हालिया रिलीज के तौर पर स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस साइंस-फिक्शन सीरीज की कहानी और पात्र फैंस को काफी पसंद आते हैं।

खासतौर पर सीरीज में इलेवन की भूमिका निभाने वालीं हॉलीवुड एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मिली ने 21 साल की उम्र में मां बनने के अनुभव को साझा किया है और बताया है कि इससे उनकी लाइफस्टाइल पर क्या फर्क पड़ा है।

मां बनने को लेकर बोलीं मिली बॉबी ब्राउन साल 2024 में मिली बॉबी ब्राउन ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड जेक बोंगियोवी संग शादी रचाई। 23 साल के जेक साथ शादी के सालभर बाद बीते अगस्त में मिली बॉबी ब्राउन ने एक बेटी को गोद लिया, जिसकी घोषणा उन्होंने 2025 अगस्त में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की थी। हाल ही में स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 5 के प्रमोशन के दौरान मिली बॉबी ब्राउन ने ब्रिटिश वोग को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और इस दौरान उन्होंने एक बेटी की मां बनने के अनुभव को साझा किया है और कहा है-