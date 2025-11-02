Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Stranger Things 5 की रिलीज के पहले अभिनेत्री Millie Bobby Brown ने ऑनस्क्रीन पिता पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    Stranger Things 5: नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड सीरिज स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट सीजन की तैयारी के बीच, अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन ने कथित तौर पर को-एक्टर डेविड हार्बर के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने आनस्क्रीन पिता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्ट्रेंजर्स थिंग्स में मिली बॉबी ब्राउन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things 5) का मच अवेटेड शो बहुत जल्द अपने अंतिम सीजन के साथ लौटने वाला है। इससे पहले इसके को-एक्टर्स की जिंदगी में तूफान आ गया है। स्ट्रेजर थिंग्स की एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन ने कथित तौर पर एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने ऑन-स्क्रीन पिता, डेविड हार्बर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी समय से चली रही इंटरनल जांच

    डेविड हार्बर ने सीरीज में चीफ जिम हॉपर की भूमिका निभाई है। वहीं 20 साल की मिली ब्राउन ने सीरीज में इलेवन का किरदार निभाया है। उन्होंने 50 साल के डेविड हार्बर के खिलाफ सीजन 5 की शुटिंग शुरू होने से पहले एक शिकायत दर्ज करवाई है। सोर्स के हवाले से बताया गया है कि आरोप में यौन शोषण शामिल नहीं है। एक अंदरूनी सोर्स ने आउटलेट को बताया है कि मिली ने पिछले सीजन की शूटिंग शुरू होने से पहले ही शोषण और धमकाने का दावा किया था और शिकायत की थी। इसकी जांच महीनों तक चली भी थी।

    यह भी पढ़ें- Stranger Things Release Date: OTT पर इस दिन आएगा 'स्ट्रैंजर थिंग्स', थिएटर में रिलीज होगा आखिरी एपिसोड

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

    हार्बर के लिए खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें

    शिकायत के अनुसार अंतिम सीजन की शूटिंग के दौरान ब्राउन के साथ उनका एक निजी प्रतिनिधि सेट पर मौजूद था। हार्बर साल 2016 की शुरुआत से ही एक सख्त लेकिन देखभाल करने वाले हॉपर की भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। फिलहाल अभिनेता खुद को दोहरी चुनौतियों से जूझते हुए पा रहे हैं। पहला ये नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी सीरीज (लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट) का प्रोडक्शन और दूसरा ये विवाद।

    तीन पार्ट में आएगा फाइनल

    हालांकि नेटफ्लिक्स ने इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी ने महीनों तक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया है। इस जानबूझकर पब्लिक नहीं किया है ताकि सीरीज की रिलीज पर कोई आंच ना आए। स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट पार्ट तीन पार्ट में रिलीज किया जाएगा। वाल्यूम वन 26 नवंबर, 2025 को, वाल्यूम टू 25 दिसंबर, 2025 को और अंतिम एपिसोड 31 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Stranger Things 5 Trailer: अब अंत की शुरुआत... फिर वेक्ना के चंगुल में विल, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर रिलीज