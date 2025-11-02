Stranger Things 5 की रिलीज के पहले अभिनेत्री Millie Bobby Brown ने ऑनस्क्रीन पिता पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things 5) का मच अवेटेड शो बहुत जल्द अपने अंतिम सीजन के साथ लौटने वाला है। इससे पहले इसके को-एक्टर्स की जिंदगी में तूफान आ गया है। स्ट्रेजर थिंग्स की एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन ने कथित तौर पर एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने ऑन-स्क्रीन पिता, डेविड हार्बर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है।

