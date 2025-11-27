Language
    Stranger Things Season 5 Review: वेक्ना की दहशत के साथ लौटा पांचवां सीजन, पलक नहीं झपकने देगा डफर ब्रदर्स का हॉरर शो

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    Stranger Things Season 5 Review: अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां और आखिरी सीजन, 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है। इस सीजन को शो के क्रिएटर्स, डफर ब्रदर्स ने शॉन लेवी और डैन कोहेन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया। कैसा है सीजन 5, पढ़ें इस रिव्यू में।

    एकता गुप्ता, नई दिल्ली। अगर किसी शो के रिलीज होने से कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म ही क्रैश हो जाए, तो उसमें कुछ बात तो होगी। हॉरर, एडवेंचर, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर वर्ल्ड फेमस टीवी शो स्ट्रेंजर थिंग्स अपने पांचवें सीजन के साथ लौट आया है। भले ही चौथे सीजन के बाद इसे आने में 3 साल से ज्यादा लगे हों लेकिन मेकर्स ने इस टाइम का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। सीजन 5 में टोटल 8 एपिसोड हैं जिसमें से फिलहाल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं- वॉल्यूम 1 के रूप में। इन चार एपिसोड का रनटाइम 1 घंटे से ज्यादा का है। आइए जानते हैं कैसा है पांचवां सीजन, क्या वेक्ना लौट आया है? क्या 3 इलेवन अपने दोस्तों के साथ आगे की मिस्ट्री सुलझा पाई है? जानते हैं इस रिव्यू में।

    नाम- स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 (Stranger Things Season 5 Volume 1

    शो रनर्स- डफर ब्रदर्स ( मैट डफर, रॉस डफर)

    कलाकार- विनोना राइडर, डेविड हार्बर, मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड, गेटन मेटारेज्जो और अन्य

    एपिसोड्स - 4

    रिलीज डेट (भारत में)- 27 नवंबर 2025

    Stranger Things Season 5 Review ( स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 रिव्यू)

    सीजन 5 की शुरुआत में सीजन 4 का रीकैप दिखाया है जो आपको कहानी से जोड़ देता है क्योंकि यह तीन साल के बाद आया है। इसकी शुरुआत 1983 के समय को दिखाने से होती है वहीं कुछ ही देर में कहानी वर्तमान में पहुंच जाती है जहां इलेवन के साथ ही बाकी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। चौथे सीजन में उन्हें लगा कि उन्होंने वेक्ना को खत्म कर दिया है लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास होता है कि खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। उन्हें जल्द ही खतरनाक क्रिचर की झलक भी देखने को मिलती है, जिसे वे वेक्ना से जोड़कर देखते हैं। अब क्या वेक्ना सच में वापस आ गया है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? यह जानने के लिए आपको शो देखना होगा।

    इंसानों का बनाया यह बबल सीजन 5 को पिछले सीजन के मुकाबले थोड़ा अलग बनाता है क्योंकि इसमें दोस्तों के ग्रुप बंट जाते हैं और अपने अलग-अलग बैटल लड़ रहे होते हैं। हॉकिन्स में वापसी सेटअप की जान-पहचान को दिखाता है, मॉल की जगह इस बार की थ्रोबैक लोकेशन एक रेडियो स्टेशन है जिसे बर्नआउट रॉबिन (माया हॉक) और स्टीव (जो कीरी)चलाते हैं, जो अपने देश के लोगों को कोडेड मैसेज भेजने के लिए एयरवेव का इस्तेमाल करते हैं। टीम एक बार फिर से खुद को दिए गए साइड क्वेस्ट के एक सीक्वेंस को पूरा करने के नाम पर अलग हो जाती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है सस्पेंस और थ्रिल बढ़ता ही जाता है।

    1. चार एपिसोड वाले शो में दूसरे एपिसोड में ही ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिसके बाद आप अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे और ना ही आगे स्किप कर पाएंगे। खासकर वेक्ना के क्रिचर द्वारा नैन्सी की बहन को उठाना और उसकी मां को बुरी तरह घायल करना।

    2. डफर ब्रदर्स ने अपनी इस काल्पनिक और सुपरनैचुरल दुनिया को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है जिसमें बेहतरीन वीएफएक्स, बीजीएम, साउंड डिजाइन, क्रिचर की शानदार क्वालिटी और ओटीटी पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस दिखाया गया है। विजुअल इतने शानदार है कि आपको इसे बड़ी स्क्रीन पर देखने का मन करेगा।

    3. टीवी शो के आखिरी 20-25 मिनट यानि क्लाईमैक्स आउटस्टैंडिंग हैं, जो एक्शन, शानदार वीएफएक्स, हॉरर और थ्रिल से भरपूर है। 

    4. कलाकारों की एक्टिंग हमेशा की तरह शानदार रही है, काल्पनिक शो में डर के एक्सप्रेशन रियल लगते हैं क्योंकि डफर ब्रदर्स की यह इमेजिनेटिव दुनिया अपने आप में एक यूनिक बबल वर्ल्ड है। जिसे देखते वक्त आप अपने आप को उसी दुनिया में पाते हैं।

    कहां निराश करता है वॉल्यूम 1

    1. स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा सीजन है जिसका इंतजार फैंस लंबे वक्त से कर रहे हैं ऐसे में आखिरी सीजन को एक क्लिफहैंगर पर छोड़ना कुछ दर्शकों को थोड़ा निराश कर सकता है। क्योंक वॉल्यूम 1 आपको सारे जवाब नहीं देता है।

    2. दूसरी बड़ी कमी है कि किरदारों की जिंदगी में ज्यादा गहराई से जाए बिना उन्हें अचानक बड़ा करना। जैसे होमोसेक्सुअलिटी दिखाना जो टीनएज में होना थोड़ा जल्दबाजी भी है और अजीब भी।

    कुल मिलाकर स्ट्रेंजर थिंग्स हॉरर, एडवेंचर और सस्पेंस थ्रिलर जॉनर पसंद करने वालों के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। वहीं जो इसे पहले सीजन से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेकर्स की तरफ से एक शानदार गिफ्ट है। हालांकि यह फाइनल सीजन है लेकिन मेकर्स ने इसे टूकड़ों में रिलीज करने का फैसला किया है जो कुछ दर्शकों को एक्साइट भी करता सकता है और कुछ को निराश भी। फाइनली इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज आपके सामने है जो बिंज वॉच के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चार नए एपिसोड जिनमें से तीन क्रिसमस पर आ रहे हैं और एक आखिरी एपिसोड न्यू ईयर पर आ सकता है।

