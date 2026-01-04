OTT पर आते ही नंबर 1 बनी ये थ्रिलर ड्रामा, IMDb से मिली है 8.3 रेटिंग; फिल्म देख बॉलीवुड भी कर रहा तारीफ
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्मों का असर धीरे-धीरे देखने को मिलता है। भले ही बज कम हो, लेकिन जब रिलीज होती हैं तो दर्शकों को भा जाती हैं। 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक ऐसी ही फिल्म है जिसने नए साल पर ओटीटी पर दस्तक दी और आते ही उन दर्शकों को दीवाना बना दिया जो यह फिल्म देखने थिएटर्स नहीं जा पाए।
यह थ्रिलर ड्रामा रिलीज के बाद से ही ओटीटी पर राज कर रही है और इसने टॉप 10 में भी अपनी जगह बना ली है। यही नहीं, इस फिल्म ने हुमा कुरैशी की मूवी सिंगल सलमा (Singla Salma) को पछाड़ खुद नंबर 1 की पॉजीशन हासिल कर ली है। कहानी और परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
कानून के खिलाफ महिला की जंग
फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। कहानी एक ऐसी महिला की है जो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और तमाम मुश्किलों के बाद वह हासिल करती है जिसकी वह हकदार है। उसने इतिहास रचा और महिलाओं को हिम्मत दी।
रियल केस पर बेस्ड है फिल्म की कहानी
यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि यामी गौतम (Yami Gautam) की हालिया रिलीज हक (Haq) है। 2 घंटे 16 मिनट की ये कोर्टरूम ड्रामा 1985 के शाह बानो बेगम के केस से इंस्पायर्ड है। फिल्म में कहानी एक हाउसवाइऱफ शाजिया बानो (यामी गौतम) की है जिसे उसके वकील पति अब्बास (इमरान हाशमी) ने छोड़ दिया है। इसके बाद वह मेंटेनेंस के लिए उसे कोर्ट ले जाती है, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिलाओं के अधिकारों और भारतीय संविधान पर देश भर में बहस छिड़ जाती है।
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी फिल्म
फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शक व क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कथित तौर पर 40 से 50 करोड़ रुपये में बनी हक करीब 20 करोड़ रुपये कलेक्शन में ही सिमट गई थी। खैर, फिल्म एक मस्ट वॉच ड्रामा है जिसे IMDb से 8.3 रेटिंग मिली है। अगर आपने अभी तक फिल्म को नहीं देखा है तो अब आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं।
ओटीटी पर कहां देखें हक मूवी?
यह 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। ओटीटी पर यह फिल्म देख कियारा आडवाणी और अंकिता लोखंडे ने भी तारीफ की है। कियारा ने यामी गौतम की परफॉर्मेंस की तारीफ की और इसे अमेजिंग बताया है।
