Netflix पर आते ही 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म ने डाला डेरा, टॉप 5 में ट्रेंड कर रही रोमांटिक कॉमेडी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त था जब एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में किसी नई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया जाता था। लेकिन अब यह ओटीटी की वजह काफी आसान हो गया है, आप घर बैठे ही पूरे परिवार के साथ नई सीरीज और फिल्में एंजॉय कर सकते हैं।

नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 में कर रही ट्रेंड खासकर जब लंबा वीकेंड हो तो घर बैठकर कोई नई मूवी देखना एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी ओटीटी पर कई शो और फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें से एक हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह फिल्म 2 घंटे 19 मिनट है और इस वक्त नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 फिल्मों में ट्रेंड कर रही है।

यह भी पढ़ें- 120 Bahadur OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा? क्या है फिल्म की कहानी यह कहानी एक लड़की की है जो लखनऊ में रहती है और इंजीनियर है। अपनी आमदानी से वह घर का खर्चा भी उठाती है, उसकी जिंदगी फर्ज से खुद को खोजने की तरफ तब बदल जाती है जब उसकी सगाई हो जाती है, लेकिन फिर वह काम के सिलसिले में लंदन जाती है, जहां उसकी मुलाकात किसी नए इंसान से होती है, जो उसकी अरेंज मैरिज और पहचान को चुनौती देता है। यह कहानी आजादी, सामाजिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों से परे अपनी खुशी खोजने जैसे विषयों को दिखाती है। यानि अब वह लड़की लखनऊ में अरेंज मैरिज और लंदन में चल रहे अपने लव इंटरेस्ट के बीच फंस जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों ही उसके दरवाजे पर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। अब वह किससे शादी करती है ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा।

लखनऊ की एक महिला जो अपने पूरे परिवार को सहारा देती है लेकिन फिर भी वह समाज के लिए अनसैटल्ड है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। यह फिल्म ना सिर्फ एक लड़की के इंडिपेंडेंट होने की जरुरत दिखाती है बल्कि समाज की उस सच्चाई से भी पर्दा उठाती है जिससे हम हर रोज रूबरू होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज करते हैं। एक लड़की के जिंदगी में सफल होने के बावजूद उसकी शादी होने पर ही उसे सैटल्ड समझते हैं।