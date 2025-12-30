Language
    Netflix पर आते ही 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म ने डाला डेरा, टॉप 5 में ट्रेंड कर रही रोमांटिक कॉमेडी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    दिसंबर का आखिरी हफ्ता लॉन्ग वीकेंड का होता है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ घर बैठकर कोई अच्छी सी मूवी एंजॉय कर सकते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही मूवी ...और पढ़ें

    2 घंटे 19 मिनट की फिल्म ने मचाई खलबली

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त था जब एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में किसी नई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया जाता था। लेकिन अब यह ओटीटी की वजह काफी आसान हो गया है, आप घर बैठे ही पूरे परिवार के साथ नई सीरीज और फिल्में एंजॉय कर सकते हैं।

    नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 में कर रही ट्रेंड

    खासकर जब लंबा वीकेंड हो तो घर बैठकर कोई नई मूवी देखना एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी ओटीटी पर कई शो और फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें से एक हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह फिल्म 2 घंटे 19 मिनट है और इस वक्त नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 फिल्मों में ट्रेंड कर रही है।

    क्या है फिल्म की कहानी

    यह कहानी एक लड़की की है जो लखनऊ में रहती है और इंजीनियर है। अपनी आमदानी से वह घर का खर्चा भी उठाती है, उसकी जिंदगी फर्ज से खुद को खोजने की तरफ तब बदल जाती है जब उसकी सगाई हो जाती है, लेकिन फिर वह काम के सिलसिले में लंदन जाती है, जहां उसकी मुलाकात किसी नए इंसान से होती है, जो उसकी अरेंज मैरिज और पहचान को चुनौती देता है। यह कहानी आजादी, सामाजिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों से परे अपनी खुशी खोजने जैसे विषयों को दिखाती है। यानि अब वह लड़की लखनऊ में अरेंज मैरिज और लंदन में चल रहे अपने लव इंटरेस्ट के बीच फंस जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों ही उसके दरवाजे पर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। अब वह किससे शादी करती है ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा।

    लखनऊ की एक महिला जो अपने पूरे परिवार को सहारा देती है लेकिन फिर भी वह समाज के लिए अनसैटल्ड है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। यह फिल्म ना सिर्फ एक लड़की के इंडिपेंडेंट होने की जरुरत दिखाती है बल्कि समाज की उस सच्चाई से भी पर्दा उठाती है जिससे हम हर रोज रूबरू होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज करते हैं। एक लड़की के जिंदगी में सफल होने के बावजूद उसकी शादी होने पर ही उसे सैटल्ड समझते हैं।

    कौन सी है यह फिल्म

    यहां हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है हुमा कुरैशी की सिंगल सलमा (Single Salma)। जो 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और टॉप 5 में बनी हुई है। फिल्म में हु्मा के साथ श्रेयस तलपड़े, सनी सिंह ने लीड रोल प्ले किया है। रोमांटिक कॉमेडी में हुमा ने सलमा रिजवी का किरदार निभाया है।

