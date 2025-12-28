Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    120 Bahadur OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    120 Bahadur OTT Release: फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर थिएटर के बाद अब OTT प्लेटफॉर् पर आने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कब और कहां रिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    120 बहादुर ओटीटी रिलीज डेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहान अख्तर की 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब यह अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में फरहान अख्तर ने लीड रोल निभाया है।

    120 बहादुर - कहानी और कास्ट

    120 बहादुर फरहान अख्तर की सबसे वर्सेटाइल फिल्मों में से एक है। फरहान इस मिलिट्री ड्रामा में मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभा रहे हैं। 120 बहादुर, जिसे रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है, 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय की कहानी है और इसे लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में शूट किया गया है। यह मेजर शैतान सिंह भाटी PVC और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों की बहादुरी की कहानी है, जिन्होंने 18 नवंबर, 1962 को रेजांग ला में लड़ाई लड़ी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    farhan akhtar (1)

    यह भी पढ़ें- Eko OTT Release: ओटीटी पर आने के लिए तैयार दमदार मिस्ट्री थ्रिलर,होश उड़ा देगा रहस्मय अंत

    कब और कहां होगी ओटीटी रिलीज?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर का वॉर ड्रामा 120 बहादुर OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। यह फिल्म, जो 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जनवरी 2026 से OTT पर उपलब्ध होगी।

    farhan akhtar (2)

    द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्म 16 जनवरी, 2025 से Amazon Prime Video पर रिलीज होने वाली है। यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रजनीश रेजी घई द्वारा निर्देशित और एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित इस फिल्म में फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में हैं और इसमें सच्ची घटनाओं से प्रेरित जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी दिखाई गई है।

    यह भी पढ़ें- Mark On OTT: किच्चा सुदीप की 'मार्क' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मारेगी एंट्री, कब और कहां देखें फिल्म?