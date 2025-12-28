120 Bahadur OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहान अख्तर की 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब यह अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में फरहान अख्तर ने लीड रोल निभाया है।

120 बहादुर - कहानी और कास्ट

120 बहादुर फरहान अख्तर की सबसे वर्सेटाइल फिल्मों में से एक है। फरहान इस मिलिट्री ड्रामा में मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभा रहे हैं। 120 बहादुर, जिसे रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है, 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय की कहानी है और इसे लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में शूट किया गया है। यह मेजर शैतान सिंह भाटी PVC और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों की बहादुरी की कहानी है, जिन्होंने 18 नवंबर, 1962 को रेजांग ला में लड़ाई लड़ी थी।