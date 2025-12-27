Mark On OTT: किच्चा सुदीप की 'मार्क' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मारेगी एंट्री, कब और कहां देखें फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किच्चा सुदीप की लेटेस्ट मूवी मार्क बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिल रही है। यूं तो मूवी इस वक्त सिनेमाघरों में है, लेकिन अभी से इसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा शुरू हो गई है।

दरअसल, मार्क की रिलीज के बाद से ही लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर यह फिल्म सिनेमाघरों के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अब आखिरकार फिल्म की ओटीटी डील पक्की हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म जी5 या फिर अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगी। मगर किसी और ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ फिल्म की डील पक्की हुई है।

ओटीटी पर कब और कहां आएगी मार्क मूवी? ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, किच्चा सुदीप की फिल्म मार्क सिनेमाघरों में रन करने के बाद जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, वो जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में रिलीज हो सकती है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक मेकर्स या फिर ओटीटी टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।