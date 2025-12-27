Mark On OTT: किच्चा सुदीप की 'मार्क' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मारेगी एंट्री, कब और कहां देखें फिल्म?
Mark On OTT: किच्चा सुदीप की लेटेस्ट फिल्म मार्क इन दिनों सुर्खियों में है। यूं तो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, लेकिन अभी से इसकी ओटीटी रिलीज को ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किच्चा सुदीप की लेटेस्ट मूवी मार्क बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिल रही है। यूं तो मूवी इस वक्त सिनेमाघरों में है, लेकिन अभी से इसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा शुरू हो गई है।
दरअसल, मार्क की रिलीज के बाद से ही लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर यह फिल्म सिनेमाघरों के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अब आखिरकार फिल्म की ओटीटी डील पक्की हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म जी5 या फिर अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगी। मगर किसी और ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ फिल्म की डील पक्की हुई है।
ओटीटी पर कब और कहां आएगी मार्क मूवी?
ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, किच्चा सुदीप की फिल्म मार्क सिनेमाघरों में रन करने के बाद जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, वो जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में रिलीज हो सकती है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक मेकर्स या फिर ओटीटी टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
मार्क मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
एक्शन से भरपूर मार्क 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म ने धुरंधर को टक्कर दी और सिंगल डे बॉक्स ऑफिस पर 8.6 करोड़ रुपये की ओपनिंग की। वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई खास नहीं रही और कलेक्शन सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये रहा। सैकनिल्क के मुताबिक, मार्क का दो दिन का टोटल कलेक्शन 12 करोड़ के ऊपर हो गया है। अब वीकेंड में फिल्म अच्छा कमा पाती है या नहीं, यह शनिवार और रविवार को ही पता चलेगा।
मार्क मूवी की कहानी और कास्ट
फिल्म की कहानी अजय मार्कंडेय (किच्चा सुदीप) की कहानी है, जो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है और अपनी बेरहम नेचर और अटूट इरादे के लिए जाना जाता है। जब वह ड्यूटी पर वापस आता है तो वह न्याय दिलाने की अपनी कोशिश में गैंगस्टर्स और भ्रष्ट नेताओं के एक ताकतवर ग्रुप से मुकाबला करता है। फिल्म का निर्देशन विजय कार्तिकेय ने किया है, जबकि अहम भूमिकाओं में नवीन चंद्र, योगी बाबू, गुरु सोमासुंदरम, ड्रैगन मंजू और शाइन टॉम चाको जैसे कलाकार हैं।
