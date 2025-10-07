Bigg Boss Kannada 12 बीच में ही होगा बंद, इस वजह से विवादों में आया किच्चा सुदीप का रियलिटी शो?

Bigg Boss Kannada 12 कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि शो के सेट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश आया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के लोकप्रिय रियलिटी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें बिग बॉस का नाम जरूर शामिल होता है। हिंदी के अलावा अन्य 6 भाषाओं में भी अलग राज्यों के टीवी जगत में बिग बॉस को प्रसारित किया जाता है और ये सिलसिला लंबे अरसे से चला आ रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के अलावा कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप का बिग बॉस कन्नड़ भी काफी चर्चा में रहता है।

लेकिन अब खबर आ रही है कि बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 (Bigg Boss Kannad 12) को बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। बिग बॉस कन्नड़ 12 पर गिरेगी गाज मौजूदा समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर किच्चा सुदीप का बिग बॉस कन्नड़ 12 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। बीते 28 सितंबर को इस सीजन की शुरुआत हुई और अब इसके बंद होने की नौबत आ गई है। दरअसल कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को मद्देनजर रखते हुए बिग बॉस कन्नड़ के सेट को बंद करने का नोटिस जारी किया है।

फोटो क्रेडिट- एक्स ये नोटिस बिग बॉस कन्नड़ 12 के शूटिंग स्थल से जुड़ा हुआ है, जोकि बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी होबली में मौजूद है , जिसका सेट जॉली वुड स्टूडियोज एंड एडवेंचर में तैयार किया गया है। बोर्ड का मानना है कि सेट पर पानी की बर्बादी काफी अधिक मात्रा में हो रही है, जिसके चलता बाहरी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लेकिन जगह का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वहां आंतरिक जल निकासी कनेक्शन का अभाव था, जिसकी वजह से पानी खुले में छोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं सेट पर 625 केवी और 500 केवीए क्षमता के दो डीजल जनरेटर (डीजी) सेट पाए गए, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं और अधिक बढ़ गईं।