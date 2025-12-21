Language
    Year Ender 2025: श्श्श... कोई है! खौफ से भरा ये साल, OTT पर मौजूद इन 10 टॉप रेटेड हॉरर फिल्मों ने दहलाया दिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    Top Rated Horror Movie: 2025 में आईं कई फिल्मों ने दर्शकों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ फिल्में इतनी दमदार रहीं कि सक्सेस के साथ-साथ IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली।

    2025 की टॉप रेटेड हॉरर फिल्मों की लिस्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डर, दहशत, थ्रिल... कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ-साथ रूह भी कंपाती हैं। सौतेली मां का खौफनाक राज हो या फिर होमटाउन का राक्षस हो... इस साल कुछ हॉरर फिल्मों ने सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी पर भी दहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

    इस आर्टिकल में हम आपको 2025 की टॉप 10 हॉरर फिल्मों (2025 Top 10 Horror Movies) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली है। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको यह साल खत्म होने से पहले इन फिल्मों को जरूर निपटा लेना चाहिए।

    सिनर्स (Sinners)

    2 घंटे 17 मिनट की हॉरर थ्रिलर सिनर्स इस साल की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक है। फिल्म की कहानी दो जुड़वां भाइयों की है जो सालों बाद अपने होमटाउन लौटते हैं जहां एक बुरी आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिली है।

    OTT- Jio Hotstar

    वेपन्स (Weapons)

    क्या हो जब एक बच्चे को छोड़ क्लास से सभी बच्चे अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएं? वेपन्स इसी हॉरर कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। 2 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म को IMDb से 7.5 रेटिंग मिली है।

    OTT- Prime Video

    weapons

    फ्रेंकस्टीन (Frankenstein)

    एक शानदार साइंटिस्ट डॉ. विक्टर फ्रेंकस्टीन एक ऐसे जीव को जिंदा करता है जो भयानक विनाश का कारण बन जाता है। यह क्लासिक हॉरर मूवीज में से एक बन गई है। 2 घंटे 29 मिनट में डर और थ्रिल की जरा भी कमी नहीं है। इसे भी 7.5 रेटिंग मिली है।

    OTT- Netflix

    ब्रिंग हर बैक (Bring Her Back)

    1 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म के कुछ सीन्स इतने खतरनाक है कि आप डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेंगे। फिल्म की कहानी एक भाई-बहन की है जिसे एक महिला गोद लेती है। इसके बाद उन्हें अपने नए घर में जो पता चलता है, वो हैरान करने वाला है। 7.1 रेटिंग पाने वाली ये फिल्म मस्ट वॉच है।

    OTT- Netflix

    बारामूला (Baramulla)

    अमेरिकन हॉरर ड्रामा के साथ-साथ भारतीय फिल्मों का भी हॉरर जॉनर में खूब दबदबा देखने को मिला। इसमें मानव कौल की बारामूला का नाम भी शामिल है। बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के घर में ही एक ऐसा राज छुपा होता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म की कहानी बाकी हॉरर थ्रिलर्स से एकदम अलग है।

    OTT- Netflix

    डायस इरा (Dies Irae)

    एक अमीर शख्स जो शान-ओ-शौकत से अपनी जिंदगी गुजारता है लेकिन तभी उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के सुसाइड का पता चलता है और उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। आखिरी का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। 7 रेटिंग पाने वाली ये मलयालम थ्रिलर भी मस्ट वॉट है।

    OTT- Jio Hotstar

    द अग्ली स्टेपसिस्टर (The Ugly Stepsister)

    सौतेली बहन से ज्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में एक लड़की कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। 1 घंटे 49 मिनट की ये फिल्म आपके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। फिल्म को IMDb से 7 रेटिंग मिली है।

    OTT- Prime Video

    Ugly Stepsister

    कंपैनियन (Companion)

    दोस्तों के साथ एक दूरदराज के केबिन में वीकेंड पर घूमने जाना तब अफरा-तफरी में बदल जाता है, जब यह पता चलता है कि मेहमानों में से एक वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। 6.9 रेटिंग हासिल करने वाली 1 घंटे 37 मिनट की ये फिल्म थ्रिल से भरपूर है।

    OTT- Jio Hotstar

    फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलीनेस (Final Destination: Bloodlines)

    मौत को चकमा देकर एक महिला सालों तक एक कमरे में बंद रहती है और उसका परिवार भविष्य में होने वाले खतरे से बेखबर होता है। 1 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म को अपनी रिस्क पर देखिएगा, क्योंकि कुछ सीन्स दिल दहला देने वाले हैं। फिल्म को 6.7 रेटिंग मिली है।

    OTT- Prime Video

    Final Destination

    वश लेवल 2 (Vash Level 2)

    वश का सीक्वल वश 2 भी इस साल की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। हिंदी और गुजराती में रिलीज हुई फिल्म को 7.3 रेटिंग मिली है। स्कूली बच्चों को वश में कर कैसे एक शख्स खूनी खेल खेलता है, यह हैरान करने वाला है।

    OTT- Netflix

