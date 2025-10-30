Baramulla Trailer: झील-बक्सों से गायब होते बच्चे...मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर बारामूला का खौफनाक ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की आगामी फिल्म बारामूला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई है, तभी से लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है। आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में बनी बारामूला एक हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिल-सस्पेंस से भरी फिल्म है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदित्य धर ने इसी साल बारामूला की अनाउंसमेंट की थी और अब आखिरकार फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर का एक-एक सीन आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। कुछ-कुछ सीन्स तो रोंगटे भी खड़े कर देते हैं।