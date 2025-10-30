Baramulla Trailer: झील-बक्सों से गायब होते बच्चे...मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर बारामूला का खौफनाक ट्रेलर रिलीज
Baramulla Trailer: आदित्य धर की आगामी फिल्म बारामूला को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है। अब आखिरकार फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। यह थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री का फुल पैकेज है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की आगामी फिल्म बारामूला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई है, तभी से लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है। आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में बनी बारामूला एक हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिल-सस्पेंस से भरी फिल्म है।
आदित्य धर ने इसी साल बारामूला की अनाउंसमेंट की थी और अब आखिरकार फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर का एक-एक सीन आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। कुछ-कुछ सीन्स तो रोंगटे भी खड़े कर देते हैं।
बारामूला का ट्रेलर हुआ रिलीज
ट्रेलर की शुरुआत एक बच्चे के गायब होने से होती है जिसकी तहकीकात के लिए DSP रिदवान सैय्यद (मानव कौल) अपने बच्चों और बीवी के साथ गांव आते हैं। वह जिस घर में रुकता है, वहां अजीबोंगरीब घटना होती है। बेटी के कमरे से कुत्ते की स्मेल आती है। गांव में बच्चों को एक-एक करके उठाया जा रहा है और यह किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं है। उन्हें किडनैप करके उनके सिर्फ बाल वहां छोड़ा जा रहा है।
यह भी पढ़ें- रहस्यमयी घर और गुमशुदा लड़का... Netflix पर आ रही डर की दहशत फैलाने वाली हॉरर थ्रिलर Baramulla
View this post on Instagram
कोई बच्चा बक्से से गायब हो रहा है तो कोई झील से। कोई बच्चों को बहला-फुसलाकर पत्थरबाजी कर रहा है तो कभी डरावनी घटनाएं हो रही हैं। ट्रेलर देख आपके दिमाग के पेंच हिला देगा। 2 मिनट 3 सेकंड का ट्रेलर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ है। मिथक है या सच... फिल्म देखकर ही समझ आएगा। हालांकि, बारामूला में हॉरर भी कूट-कूटकर भरा है।
कब रिलीज होगी बारामूला मूवी?
बारामूला सिनेमाघरों की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। यह फिल्म 7 नवंबर से ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। फिल्म में मानव कौल के अलावा अरिस्ता मेहता, भाषा सुंबली, मीर सर्वर, अश्विनी कौल और नाजनीन मदन अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य सुहास जंभाले ने किया है जो इससे पहले यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 का भी निर्देशन कर चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।