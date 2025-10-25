A House of Dynamite: एक पल के लिए भी सीट से उठने नहीं देती 1 घंटे 52 मिनट की थ्रिलर ड्रामा, OTT पर कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर नई फिल्म आई है जिसको लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा हो रही है। क्रिटिक्स भी फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म है अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा ए हाउस ऑफ डायनामाइट (A House of Dynamite)। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज हुई है और इसने आते ही ओटीटी की टॉप ट्रेंड लिस्ट में कब्जा कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकन मूवी ए हाउस ऑफ डायनामाइट कल ओटीटी पर रिलीज हुई। हालांकि, इससे पहले से ही इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ था। 82वें वेनिस इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर भी हुआ था और यह यूके-यूएस के कुछ सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई थी। अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है।

दमदार कास्ट से सजी थ्रिलर ड्रामा फिल्म की कहानी और सीन्स इतने दमदार हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन्स से नजर नहीं हटा पाएंगे। कैथरीन बिगेलो निर्देशन 1 घंटे 52 मिनट की फिल्म में इदरीस एल्बा (Idris Elba), रेबेका फर्ग्यूसन (Rebecca Ferguson), गेब्रियल बासो, जेरेड हैरिस, ट्रेसी लेट्स और ग्रेटा ली जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।