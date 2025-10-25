A House of Dynamite: एक पल के लिए भी सीट से उठने नहीं देती 1 घंटे 52 मिनट की थ्रिलर ड्रामा, OTT पर कर रही ट्रेंड
A House of Dynamite OTT Release: मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी ए हाउस ऑफ डायनामाइट आखिरकार रिलीज हो गई है। इसने ओटीटी पर आते ही टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। जानिए आप इसे कहां देख सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर नई फिल्म आई है जिसको लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा हो रही है। क्रिटिक्स भी फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म है अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा ए हाउस ऑफ डायनामाइट (A House of Dynamite)। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज हुई है और इसने आते ही ओटीटी की टॉप ट्रेंड लिस्ट में कब्जा कर लिया है।
अमेरिकन मूवी ए हाउस ऑफ डायनामाइट कल ओटीटी पर रिलीज हुई। हालांकि, इससे पहले से ही इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ था। 82वें वेनिस इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर भी हुआ था और यह यूके-यूएस के कुछ सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई थी। अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है।
दमदार कास्ट से सजी थ्रिलर ड्रामा
फिल्म की कहानी और सीन्स इतने दमदार हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन्स से नजर नहीं हटा पाएंगे। कैथरीन बिगेलो निर्देशन 1 घंटे 52 मिनट की फिल्म में इदरीस एल्बा (Idris Elba), रेबेका फर्ग्यूसन (Rebecca Ferguson), गेब्रियल बासो, जेरेड हैरिस, ट्रेसी लेट्स और ग्रेटा ली जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
ए हाउस ऑफ डायनामाइट की कहानी
फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब US डिफेंस सिस्टम अचानक अमेरिकी इलाके की ओर आ रही एक ICBM मिसाइल को पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस यह कन्फर्म नहीं कर पाता कि इसे किसने लॉन्च किया है या यह जानबूझकर किया गया हमला है या गलती से हुआ है। इसके बाद जो थ्रिल शुरू होता है, वो आपको आखिर तक फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। समय खत्म होने से पहले मिसाइल तबाह हो पाता है या नहीं, मूवी वाकई देखने लायक है।
किस ओटीटी पर है ए हाउस ऑफ डायनामाइट?
ए हाउस ऑफ डायनामाइट को दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म को IMDb ने भी 7.1 रेटिंग दे डाली है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं। एक दिन में ही इस फिल्म ने टॉप 10 ट्रेंड लिस्ट (Netflix Top 10 Trending List) में जगह बना ली है।
