रहस्यमयी घर और गुमशुदा लड़का... Netflix पर आ रही डर की दहशत फैलाने वाली हॉरर थ्रिलर Baramulla

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी घाटी की कहानियों की बात होती है तो हमेशा वॉर ड्रामा या फिर पेट्रियोटिक फिल्मों का जिक्र होता है, लेकिन जल्द ही एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जो घाटी की लोककथाओं से रूबरू कराएगी और दहशत फैलाएगी। हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया गया है।

यह फिल्म है बारामूला (Baramulla)। ओटीटी पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में सोशल मीडिया पर की गई है। फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिल्म में मानव कौल (Manav Kaul) लीड रोल में हैं।

बारामूला मूवी की कहानी बारामूला की कहानी एक गुमशुदा लड़के और एक रहस्यमयी घर की है। सोशल मीडिया पर नई फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है और इसकी स्ट्रीमिंग डेट अनाउंस की गई है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "उस शहर में आपका स्वागत है, जहां सच एक मिथक है और मिथकों में सच।"

फिल्म की कहानी की बात करें तो यह बारामूला की लोककथा पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक युवा लड़के के रहस्यमय ढंग से गायब होने से होती है। एक ऐसी घटना जो इस शांत शहर को अंदर तक हिला देती है। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी डीएसपी रिदवान सैय्यद को सौंपी गई है जो एक कश्मीरी पुलिस अधिकारी हैं। यह फिल्म सस्पेंस, थ्रिल और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है।