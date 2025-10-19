Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रहस्यमयी घर और गुमशुदा लड़का... Netflix पर आ रही डर की दहशत फैलाने वाली हॉरर थ्रिलर Baramulla

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    Baramulla OTT Release Date: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई मिस्ट्री थ्रिलर रिलीज होने वाली है जिसकी कहानी आपके दिल को दहला देगी। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय घर की है जो थ्रिल से भरी हुई है। मानव कौल स्टारर मूवी कब और कहां रिलीज होगी, जानिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बारामूला की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी घाटी की कहानियों की बात होती है तो हमेशा वॉर ड्रामा या फिर पेट्रियोटिक फिल्मों का जिक्र होता है, लेकिन जल्द ही एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जो घाटी की लोककथाओं से रूबरू कराएगी और दहशत फैलाएगी। हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह फिल्म है बारामूला (Baramulla)। ओटीटी पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में सोशल मीडिया पर की गई है। फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिल्म में मानव कौल (Manav Kaul) लीड रोल में हैं।

    बारामूला मूवी की कहानी

    बारामूला की कहानी एक गुमशुदा लड़के और एक रहस्यमयी घर की है। सोशल मीडिया पर नई फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है और इसकी स्ट्रीमिंग डेट अनाउंस की गई है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "उस शहर में आपका स्वागत है, जहां सच एक मिथक है और मिथकों में सच।" 

    यह भी पढ़ें- OTT Release This Week: ओटीटी पर इस हफ्ते एक्शन, हॉरर और थ्रिल का ट्रिपल डोज, नई फिल्में-सीरीज से होगा महामनोरंजन

    Baramulla movie

    Photo Credit - Instagram

    फिल्म की कहानी की बात करें तो यह बारामूला की लोककथा पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक युवा लड़के के रहस्यमय ढंग से गायब होने से होती है। एक ऐसी घटना जो इस शांत शहर को अंदर तक हिला देती है। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी डीएसपी रिदवान सैय्यद को सौंपी गई है जो एक कश्मीरी पुलिस अधिकारी हैं। यह फिल्म सस्पेंस, थ्रिल और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। 

    कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

    आदित्य सुहास के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे और आदित्य धर ने किया है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर से स्ट्रीम होगी। सोशल मीडिया पर फैंस मानव कौल की अपकमिंग हॉरर थ्रिलर को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले मानव कौल नेटफ्लिक्स वेब सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में नजर आए थे।

    यह भी पढ़ें- Jio Hotstar की ये वेब सीरीज Diwali वीकेंड पर है मस्ट वॉच, IMDb से मिली है 9.1 रेटिंग