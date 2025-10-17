Baramulla: कश्मीर की वादियों का रहस्य खोलेंगे मानव कौल, OTT पर इस दिन दस्तक देगी सुपरनैचुरल थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य सुहास जंभले द्वारा निर्देशित बारामूला फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। इसमें मानव कौल और भाषा सुंबली मुख्य भूमिका में हैं।'बारामूला' कश्मीर की बारामूला घाटी पर आधारित है जहां कई रहस्य छुपे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है बारामूला की कहानी? बारामूला डीएसपी रिदवान सैय्यद की कहानी है, जिसका किरदार मानव कौल ने निभाया है, जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका हाल ही में इस क्षेत्र में तबादला हुआ है। रिदवान को एक युवा लड़के के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जांच करने का काम सौंपा जाता है। इस बीच उसके साथ कई घटनाएं होती हैं जिसमें कई राज भी खुलते हैं।