Baramulla: कश्मीर की वादियों का रहस्य खोलेंगे मानव कौल, OTT पर इस दिन दस्तक देगी सुपरनैचुरल थ्रिलर
नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बारामूला' की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है, जो एक अलौकिक रहस्य ड्रामा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य सुहास जंभले द्वारा निर्देशित बारामूला फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। इसमें मानव कौल और भाषा सुंबली मुख्य भूमिका में हैं।'बारामूला' कश्मीर की बारामूला घाटी पर आधारित है जहां कई रहस्य छुपे हैं।
क्या है बारामूला की कहानी?
बारामूला डीएसपी रिदवान सैय्यद की कहानी है, जिसका किरदार मानव कौल ने निभाया है, जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका हाल ही में इस क्षेत्र में तबादला हुआ है। रिदवान को एक युवा लड़के के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जांच करने का काम सौंपा जाता है। इस बीच उसके साथ कई घटनाएं होती हैं जिसमें कई राज भी खुलते हैं।
कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब रिदवान और उसका परिवार एक पुराने, जर्जर घर में बस जाते हैं। रिदवान को अपने परेशान अतीत और शहर की नाजुक शांति और उसके निजी जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली कई अशांत अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे स्थानीय अफवाहें और किंवदंतियां वास्तविकता से जुड़ती हैं।
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
बारामूला 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे (जियो स्टूडियोज़) ने बी62 स्टूडियोज के आदित्य और लोकेश धर के साथ मिलकर किया है। यह प्रोजेक्ट जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के सहयोग से बना है। निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले ने मोनल ठाकर के साथ मिलकर फिल्म लिखी है। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,'कश्मीर सिर्फ एक परिवेश नहीं है, यह एक सांस लेता हुआ चरित्र है जो हर पल और हर रहस्य को आकार देता है।
