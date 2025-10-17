Language
    OTT पर 'Farzi 2' से शाहिद कपूर लाएंगे तूफान, वेबसीरीज के लिए ले रहे इतने करोड़ की रकम!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    शाहिद ने साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म (Ott Platform) पर भी धमाकेदार एंट्री मारी थी। शाहिद की एंट्री उनके लिए लकी साबित हुई और नतीजा ये हुआ कि शाहिद सुपरहिट हो गए। दरअसल शाहिद कपूर ने 'फर्जी' (Farzi) से ओटीटी पर डेब्यू किया था। शाहिद कपूर की वेबसीरीज को राज एंड डीके ने बनाया और ये सुपरहिट भी हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट की तैयारी चल रही है। 

    Farzi 2 के लिए शाहिद ले रहे मोटी रकम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों में नजर आ रहे हैं। इसी बीच शाहिद ने साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धमाकेदार एंट्री मारी थी। शाहिद की एंट्री उनके लिए लकी साबित हुई और नतीजा ये हुआ कि शाहिद सुपरहिट हो गए। दरअसल शाहिद कपूर ने 'फर्जी' (Farzi) से ओटीटी पर डेब्यू किया था। शाहिद कपूर की वेबसीरीज को राज एंड डीके ने बनाया और ये सुपरहिट भी हुआ। शाहिद की ये वेबसीरीज उनके करियर के लिहाज से भी अच्छी रही और जब से ये आई है तबसे इसके अगले पार्ट को लेकर खबरें आ रही हैं और अब लीजिए फर्जी 2 को लेकर नया अपडेट आ गया है और इस नए अपडेट के साथ शाहिद की फीस को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है।

    फर्जी 2 के लिए मोटी रकम ले रहे हैं शाहिद कपूर
    दरअसल फर्जी 2 (Farzi 2) पर इस वक्त काम चल रहा है। शाहिद ओटीटी पर आए तो उन्होंने इसके लिए अच्छी खासी रकम भी ली है। खबर आ रही है कि शाहिद कपूर अब फर्जी 2 के लिए पूरे 40 करोड़ वसूल रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर के हाथ दिनेश विजान की 'कॉकटेल 2' के बाद एक और बड़ी डील लगी है। शाहिद इस शो के लिए 40 करोड़ रुपये की फीस ले रहे हैं। ये वाकई में एक बड़ा अमाउंट है। वैसे शाहिद एक फिल्‍म के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपये की फीस लेते हैं। लेकिन इस वेबसीरीज के लिए शाहिद ने 40 करोड़ लिए हैं और मेकर्स ने उन्हें ये रकम देने के लिए हामी भी भर दी है। बताया गया है कि जनवरी 2026 से इसके अगले सीजन की शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म वेब शो की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। वही Farzi Season 2 के लिए शाहिद 6 महीने बैक टू बैक शूटिंग करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि फर्जी 2 साल 2026 के अंत में या फिर 2027 की शुरुआत में Prime Video पर रिलीज होगी।

    Shahid Kapoor

    आपको बता दें कि, फर्जी के पहले सीजन में शाहिद कपूर के साथ विजय सेतुपति, के के मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा नजर आए थे। वेबसीरीज की कहानी नकली नोट के गोरखधंधे पर बेस्ड थी और अब इसके अगले सीजन की कहानी को लेकर भी फैंस काफी एक्साटइटेड हैं। देखना ये है कि इस बार मेकर्स इसमें कौन सा ट्विस्ट डालते हैं।

