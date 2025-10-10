रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर Haq, शाह बानो की बेटी ने भेजा लीगल नोटिस
इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और यामी गौतम (Yami Gautam) स्टारर फिल्म 'हक़' को लीगल नोटिस आया है। इस मूवी को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है। दिवंगत शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और यामी गौतम (Yami Gautam) बहुत जल्द सुपर्ण वर्मा की फिल्म "हक" (Haq) में साथ नजर आएंगे। इस मूवी को मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम के बीच हुए वास्तविक अदालती मुकदमे से प्रेरित बताया जा रहा है। यह भारत के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक था। हालांकि मूवी की रिलीज से पहले ही ये मुसीबत में फंसती नजर आ रही है।
टीजर रिलीज के बाद से मचा बवाल
फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसी के बाद से हो हल्ला शुरू हो गया और अब फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ गई है। शाह बानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने "हक" के निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है क्योंकि इसमें कथित तौर पर शाह बानो के निजी जीवन को उनके कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति के बिना दिखाया गया है।
नोटिस में मानहानि और व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। एनडीटीवी को वह नोटिस मिला जिसमें फिल्म की रिलीज, स्क्रीनिंग या प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
वकील ने क्या दी दलील?
सिद्दीका बेगम की ओर से वकील तौसीफ जेड वारसी द्वारा भेजा गया यह नोटिस चार पक्षों - हक के निर्देशक सुपर्ण वर्मा, जंगली पिक्चर्स (प्रोडक्शन पार्टनर), बावेजा स्टूडियोज़ (प्रमोटर) और सीबीएफसी को संबोधित है।
इसमें दावा किया गया है कि फिल्म स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से दिवंगत शाह बानो बेगम के निजी जीवन को दर्शाती है, जिसमें संवेदनशील पारिवारिक घटनाएं, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक परिस्थितियां शामिल हैं वो भी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की अनुमति के बिना।' इसके अलावा, नोटिस में चेतावनी दी गई है कि शाह बानो या उनके परिवार की "छवि, नैतिक चरित्र या सामाजिक धारणा को धूमिल" करने वाला कोई भी नाटकीय प्रदर्शन मानहानि के दायरे में आ सकता है।
इसमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है, जो लेखकों और उनके उत्तराधिकारियों को "नैतिक अधिकार" प्रदान करते हैं, और तर्क दिया गया है कि शाह बानो के जीवन का अनधिकृत चित्रण इन अधिकारों का उल्लंघन होगा।
कब रिलीज होगी फिल्म?
हक 7 नवंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। यह जिग्ना वोरा द्वारा लिखित पुस्तक ‘बानो: भारत की बेटी’ में लिखी घटनाओं का एक काल्पनिक और नाटकीय संस्करण है।
