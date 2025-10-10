Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर Haq, शाह बानो की बेटी ने भेजा लीगल नोटिस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और यामी गौतम (Yami Gautam) स्टारर फिल्म 'हक़' को लीगल नोटिस आया है। इस मूवी को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है। दिवंगत शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    यामी गौतम की फिल्म हक को आया नोटिस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और यामी गौतम (Yami Gautam) बहुत जल्द सुपर्ण वर्मा की फिल्म "हक" (Haq) में साथ नजर आएंगे। इस मूवी को मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम के बीच हुए वास्तविक अदालती मुकदमे से प्रेरित बताया जा रहा है। यह भारत के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक था। हालांकि मूवी की रिलीज से पहले ही ये मुसीबत में फंसती नजर आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीजर रिलीज के बाद से मचा बवाल

    फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसी के बाद से हो हल्ला शुरू हो गया और अब फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ गई है। शाह बानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने "हक" के निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है क्योंकि इसमें कथित तौर पर शाह बानो के निजी जीवन को उनके कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति के बिना दिखाया गया है।

    Yami (9)

    यह भी पढ़ें- Ginny Weds Sunny के पार्ट 2 में हुई 12th Fail फेम इस एक्ट्रेस की एंट्री, Yami Gautam की जगह आएंगी नजर

     नोटिस में मानहानि और व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। एनडीटीवी को वह नोटिस मिला जिसमें फिल्म की रिलीज, स्क्रीनिंग या प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

    वकील ने क्या दी दलील?

    सिद्दीका बेगम की ओर से वकील तौसीफ जेड वारसी द्वारा भेजा गया यह नोटिस चार पक्षों - हक के निर्देशक सुपर्ण वर्मा, जंगली पिक्चर्स (प्रोडक्शन पार्टनर), बावेजा स्टूडियोज़ (प्रमोटर) और सीबीएफसी को संबोधित है।

    इसमें दावा किया गया है कि फिल्म स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से दिवंगत शाह बानो बेगम के निजी जीवन को दर्शाती है, जिसमें संवेदनशील पारिवारिक घटनाएं, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक परिस्थितियां शामिल हैं वो भी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की अनुमति के बिना।' इसके अलावा, नोटिस में चेतावनी दी गई है कि शाह बानो या उनके परिवार की "छवि, नैतिक चरित्र या सामाजिक धारणा को धूमिल" करने वाला कोई भी नाटकीय प्रदर्शन मानहानि के दायरे में आ सकता है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

    इसमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है, जो लेखकों और उनके उत्तराधिकारियों को "नैतिक अधिकार" प्रदान करते हैं, और तर्क दिया गया है कि शाह बानो के जीवन का अनधिकृत चित्रण इन अधिकारों का उल्लंघन होगा।

    कब रिलीज होगी फिल्म?

    हक 7 नवंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। यह जिग्ना वोरा द्वारा लिखित पुस्तक ‘बानो: भारत की बेटी’ में लिखी घटनाओं का एक काल्पनिक और नाटकीय संस्करण है।

    यह भी पढ़ें- बेस्ट किसर नहीं हैं Emraan Hashmi? तनुश्री दत्ता ने 3 मूवीज में दिए एक्टर संग बोल्ड सीन, फिर क्यों कही ये बात