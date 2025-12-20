Year Ender 2025: इन सितारों के प्यार को नहीं मिली मंजिल, 2025 देकर जा रहा है ब्रेकअप का दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब खत्म होने से बस 11 दिन दूर है, ऐसे में ये साल आम लोगों से लेकर सितारों तक को कई अच्छी और खराब मेमोरी देकर जा रहा है। कुछ बॉलीवुड सितारों के लिए करियर और प्यार दोनों के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा रहा है।

हालांकि, कई सितारों को ये साल प्यार के मामले में दर्द देकर जा रहा है। इस साल किन सितारों के घर टूटे ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन चलिए अब उन सितारों की लिस्ट देखते हैं, जिन्हें इस साल ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़ा है।

प्रियंका चाहर चौधरी-अंकित गुप्ता प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने 'उतरन' सीरियल में साथ में काम किया था। इस शो के बाद दोनों बिग बॉस सीजन 16 में साथ आए थे। शो में प्रियंका-अंकित की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई थी। शो खत्म होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। हालांकि, दोनों ने 2025 में अपने अलग होने की हिंट फैन तब दी, जब इंस्टाग्राम से इस कपल ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और इवेंट में आमने-सामने होने के बावजूद एक-दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के ब्रेकअप की वजह कमिटमेंट था।

टॉम क्रूज-एना डे अरमास 2025 में ब्रेकअप करने वाले सितारों की लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड और टीवी ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज भी हैं, जो एक्ट्रेस एना डे अरमास को डेट कर रहे थे, लेकिन 9 महीने की डेटिंग के बाद ही उनका रिश्ता म्यूचली खत्म हो गया।

शिवांगी ठाकुर-कुशाल टंडन कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी की जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद थी। दोनों की लव स्टोरी 'टीवी शो-बरसातें' के सेट से शुरू हुई थी, जहां दोस्ती हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि, जून 2025 में कुशाल ने एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने ब्रेकअप से जुड़ी बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था।