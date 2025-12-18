2025 की सबसे घटिया फिल्म, बॉक्स ऑफिस से लेकर IMDb रेटिंग तक रही फिसड्डी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 को खत्म होने में महज 12 दिनों का समय शेष रह गया है। इस दौरान ईयर एंडर की चर्चा तेजी से होने लगी है, जिससे सिनेमा जगत अछूता नहीं रहेगा। इस आधार पर आज हम आपको 2025 की सबसे घटिया फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न तो बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा सकी और न ही ओटीटी पर अपनी छाप छोड़ पाई।

इतना ही नहीं इसे इंटरनेट मूवी डेटाबेसा यानी आईएमडीबी की तरफ से भी सबसे खराब रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म े बारे में बात की जा रही है, जो हिंदी सिनेमा से ताल्लुक रखती है।

2025 की सबसे घटिया फिल्म जिस मूवी के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है उसे साउथ सिनेमा के एक दिग्गज डायरेक्टर और बॉलीवुड के नामी निर्माता ने मिलकर बनाया था। फिल्म के बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार भी मौजूद रहा। उसके इर्द-गिर्द सिनेमा जगत के कई पॉपुलर कलाकार भी इस मूवी का हिस्सा रहे। इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और अपने ऊपर महा फ्लॉप का कलंग लगा बैठी।

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड की इस महा फ्लॉप फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस निराशाजनक रही। यह भी पढ़ें- छोटा बजट... मोटी कमाई... 2025 में शॉकिंग रही इन 5 स्लीपर हिट मूवीज की सक्सेस बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103.45 करोड़ रहा, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी ग्रॉस कमाई 176.18 करोड़ तक ही पहुंच सकी। इस आधार पर ये फिल्म अपना बजट निकालने में भी विफल रही। आपको बता दें कि साल 2025 की सबसे घटिया फिल्म सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की सिकंदर रही। जी हां सिकंदर (Sikandar) इस साल की सबसे बड़ी रिलीज मानी गई और ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस मूवी को क्रिटिक्स और दर्शकों को खारिज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने के बावजूद इसे ज्यादा वॉच टाइम भी नहीं मिल सका।