Eko OTT Release: ओटीटी पर आने के लिए तैयार दमदार मिस्ट्री थ्रिलर,होश उड़ा देगा रहस्मय अंत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किष्किंधा कांडम के डायरेक्टर दिंजिथ अय्याथन की मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर एको बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया था। फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये था और कथित तौर पर इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का कलेक्शन किया था।

एको एक रहस्यमय थ्रिलर फिल्म है जिसे बहुल रमेश ने लिखा और शूट किया है। फिल्म में संदीप प्रदीप और बियाना मोमिन सहित कई कलाकार हैं। एको बहुल रमेश की एनिमल ट्रिलॉजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है, इससे पहले किष्किंधा कांडम (2024) और केरल क्राइम फाइल्स 2 आ चुकी हैं। अब मूवी सिनेमाघरों की सफल पारी के बाद ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है।

यह भी पढ़ें- 2025 में मलयालम सिनेमा का रहा दबदबा, 5 फिल्मों को मिली टॉप की IMDb रेटिंग, OTT पर देखें यहां

मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 'ईको' 31 दिसंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी। 'ईको' वफादारी, पहचान, मानवीय स्वभाव और नैतिकता जैसे विषयों पर आधारित फिल्म है।

क्या है इको की कहानी?

मलयालम फिल्म 'एको' एक धीमी गति से आगे बढ़ने वाली रहस्यमय थ्रिलर है, जो एक धनी और प्रभावशाली कुरियाचन डॉग ब्रीडर के गायब होने की कहानी है। लेकिन जब लोग उसकी तलाश करने लगते हैं और उसके खौफनाक राज खुलते हैं, तो क्या होता है? आगे क्या होता है, यह फिल्म में दिखाया गया है। एमआरके झायाराम ने आराध्या स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। सूरज ई.एस. ने एडिटिंग की है और बहुल रमेश ने सिनेमैटोग्राफी की है। फिल्म का संगीत मुजीब मजीद ने तैयार किया है।