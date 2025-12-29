139 मिनट की नई फिल्म का Netflix पर हुआ कब्जा, IMDb रेटिंग में भी पास हुई ये थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आपको एक से बढ़कर एक थ्रिलर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लंबे समय से नेटफ्लिक्स डिजिटल दुनिया का बादशाह बना हुआ है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म आए दिन एक न एक नई फिल्म और वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है।

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 139 मिनट की एक साउथ मूवी को रिलीज किया गया है, जिसकी शानदार कहानी आपका दिल जीत लेगी। आलम ये है कि थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आते ही इस मूवी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और मस्ट वॉच बन गई है।

नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे 19 मिनट वाली इस मूवी का कब्जा जिस फिल्म के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसे क्रिसमस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर भी इस 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म को ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी असली वजह इसे आईएमडीबी (IMDb) की तरफ से भी अच्छी मिलना है।

वह लड़की अपने परिवार को बचाने के लिए सारी हदों से गुजर जाती है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। दरअसल यहां बात तमिल सिनेमा की लेटेस्ट फिल्म रिवोल्वर रीटा (Revolver Rita) के बारे में की जा रही है, जिसमें अभिनेत्री कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) ने लीड रोल प्ले किया है। बता दें कि नेटफ्लिक्स पर आने के बाद रिवोल्वर रीटा की किस्मत बदल गई है और फिलहाल ये फिल्म ओटीटी पर टॉप-5 में ट्रेंड कर रही है।