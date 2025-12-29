Language
    139 मिनट की नई फिल्म का Netflix पर हुआ कब्जा, IMDb रेटिंग में भी पास हुई ये थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    नेटफ्लिक्स डिजिटल दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म माना जाता है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 139 मिनट की एक नई मूवी को रिलीज किया गया है, जो दर्श ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का कब्जा (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आपको एक से बढ़कर एक थ्रिलर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लंबे समय से नेटफ्लिक्स डिजिटल दुनिया का बादशाह बना हुआ है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म आए दिन एक न एक नई फिल्म और वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। 

    हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 139 मिनट की एक साउथ मूवी को रिलीज किया गया है, जिसकी शानदार कहानी आपका दिल जीत लेगी। आलम ये है कि थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आते ही इस मूवी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और मस्ट वॉच बन गई है। 

    नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे 19 मिनट वाली इस मूवी का कब्जा

    जिस फिल्म के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसे क्रिसमस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर भी इस 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म को ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी असली वजह इसे आईएमडीबी (IMDb) की तरफ से भी अच्छी मिलना है।

    REVOLVER RITA ott

    गौर किया जाए मूवी की कहानी की तरफ तो इसमें एक साहसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन बीताती है। लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आता है कि जब एक गैंगस्टर उसके घर में घुस आता है और वहां मर जाता है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाला वह गैंगस्टर मरने के बाद इस लड़की और उसकी फैमिली के लिए मुसीबत बन जाता है।

    revolver rita

    वह लड़की अपने परिवार को बचाने के लिए सारी हदों से गुजर जाती है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। दरअसल यहां बात तमिल सिनेमा की लेटेस्ट फिल्म रिवोल्वर रीटा (Revolver Rita) के बारे में की जा रही है, जिसमें अभिनेत्री कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) ने लीड रोल प्ले किया है। बता दें कि नेटफ्लिक्स पर आने के बाद रिवोल्वर रीटा की किस्मत बदल गई है और फिलहाल ये फिल्म ओटीटी पर टॉप-5 में ट्रेंड कर रही है। 

    आईएमडीबी रेटिंग में भी पास

    रिवोल्वर रीटा की कामयाबी और फैंस के बीच क्रेज का अंदाजा इसकी पॉजिटिव आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। कीर्ति सुरेश स्टारर इस मूवी को आईएमडीबी से 5.9/10 की अच्छी रेटिंग मिली है, जो रिवोल्वर रीटा को एक मस्ट वॉच एक्शन कॉमेडी थ्रिलर बनाती है। 

