Netflix पर एक्शन-कॉमेडी का भौकाल टाइट, नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है साउथ फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों के बाद आज के दौर में फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज किया जाना अनिवार्य रहता है। इसी आधार पर हाल ही में फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर साउथ सिनेमा की एक एक्शन कॉमेडी मूवी को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी काफी दमदार है। 2 घंटे 43 मिनट की ये मूवी ओटीटी पर आते ही धमाल मचा रही है और नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है।
ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है और ये फिल्म किस तरह की कहानी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है।
ओटीटी पर साउथ मूवी कब्जा
जिस साउथ सिनेमा की एक्शन कॉमेडी फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। मूवी की कहानी एक फिल्म स्टार और एक फैन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक फैन अपने हीरो का दीवाना होता है। स्क्रीनप्ले 90 और 2000 के दशक के बीच का है, जब फैन अपने पसंदीदा फिल्मी सितारे की पूजा करते थे और साउथ में तो उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था।
ऐसा ही एक फैन की बायोपिक के तौर पर ये साउथ मूवी की ऑडियंस की पहली पसंद बन गई है। किस तरह से उस प्रशंसक के फेवरेट एक्टर का करियर ग्राफ अर्श से फर्श की तरफ गिरता है और कैसे वह फैन अपने हीरो को दोबारा से कमबैक कराने में मदद करता है। अंत में वह अभिनेता अपने इस फैन से मिलकर उसका सपना साकार कर देता है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात तेलुगु सुपरस्टार राम पोथिनेनी स्टारर मूुवी आंध्र किंग तालुका (Andhra King Taluka) की जा रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। इस मूवी में साउथ के दिग्गज अभिनेता उपेंद्र भी अहम भूमिका में मौजूद हैं। आलम ये है कि अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है।
आईएमडीबी से मिली इतनी रेटिंग
आंध्र किंग तालुका की शानदार कहानी का अंदाजा आप उसकी आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आईएमडीबी की तरफ से इस एक्शन-कॉमेडी मूवी को 6.9/10 की रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आंध्र किंग तालुका एक मस्ट वॉच फिल्म है।
