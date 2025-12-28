थिएटर्स के बाद 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म ने ओटीटी पर मचाई धूम, टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है ये स्लीपर हिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बहुत कम बार देखा गया है कि जब कोई फिल्म थिएटर्स पर धमाल मचाती है तो ओटीटी पर भी उसको एक जैसा रिस्पॉन्स मिले। हाल ही में ओटीटी पर साल 2025 की सबसे चर्चित स्लीपर हिट मूवी को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जो फिलहाल मस्ट वॉच बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर बंपर सक्सेस हासिल करने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर भी कमाल कर रही है और टॉप ट्रेंडिंग में बन हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। थिएटर्स के बाद ओटीटी पर छाई ये फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म को हाल ही में ओटीटी पर रिलीज किया गया है। 2 घंटे 19 मिनट की इस मूवी का जॉनर रोमांटिक ड्रामा है, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया था। गौर किया जाए फिल्म की कहानी की तरफ तो इसमें एक अमीर राजनेता के बेटे की लव स्टोरी को दिखाया गया है, जो एक फिल्म स्टार के प्यार में पड़ जाता है।

वह लड़का उस एक्ट्रेस के प्यार को पाने के लिए सबकुछ करता है, लेकिन उसे झटका उस वक्त लगता है, जब वह फिल्म हीरोइन उसके प्यार को ठुकरा देती है। एकतरफा प्यार की आग में जलता हुआ ये आशिकी साम, दाम, दंड, भेद अपनाता है और अपना प्यार हासिल करने के लिए सारी हदें पार करता है।