    Upcoming Releases: नए साल पर होगा महा मनोरंजन, इस वीक थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    Latest Theatre to OTT Releases: हर सप्ताह की तरह इस बार भी सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक नई फिल्मों और वेब सीरीज की बाढ़ आने वाली है। ऐसे में आइए जानते ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस हफ्ते रिलीज होंगे ये थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ये हफ्ता मनोरंजन जगत के लिए बेहद खास रहने वाला है। पुराना साल जा रहा है और नया साल इसी वीक में आने वाला है। फिल्मी जगत की तरफ से इस वीक के लिए खास तैयारियां लेटेस्ट रिलीज के तौर पर की गई हैं। इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक कौन-कौन सी लेटेस्ट फिल्म और वेब सीरीज रिलीज की जाएंगी। 

    एको (EKO)

    मलयालम सिनेमा ने 2025 में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस आधार पर 2025 की बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर एको अब ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। 31 दिसंबर से ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। एको की रहस्यमी कहानी भरपूर सस्पेंस और रोमांच देखने को मिलेगा। 

    upcomingreleases (6)

    स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5 फाइनल एपिसोड (Stranger Things 5 Final Episode)

    हॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रिय वेब सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5 के फाइनल एपिसोड और वॉल्यूम की रिलीज का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 1 जनवरी से आपको ये साइंस-फिक्शन सीरीज के आखिरी एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 

    upcomingreleases (5)

    इक्कीस (Ikkis) 

    अमिताभ बच्चन के नाती और एक्टर अगस्त्य नंदा की पहली थिएटर रिलीज इक्कीस को इस वीक नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। देशभक्ति की मिसाल कायम करने वाली इस मूवी में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की झलक आखिरीबार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। बता दें कि इक्कीस इस सप्ताह की इकलौती थिएटर रिलीज है और पहले ये मूवी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन नई मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश के चलते इसे आगे बढ़ाया गया।

    upcomingreleases (4) 

    फॉलो माय वॉइस (Follow My Voice)

    स्पैनिश ड्रामा फॉलो माय वॉइस को इस सप्ताह 2 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। इस मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है, मानसिक बीमारी से जूझ रही है और बाद में एक रोडियो जॉकी बनकर वह हर किसी की फेवरेट बन जाती है।  

    upcomingreleases (8)

    हक (Haq)

    बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाने वाली इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक भी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। हक को 2 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। मालूम हो कि फिल्म हक की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, जो आपको झकझोर के रख देगी। 

    upcomingreleases (7)

