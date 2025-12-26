Language
    2 घंटे 50 मिनट की फिल्म ने Netflix पर काटा गदर, 7.1 IMDb रेटिंग वाली मूवी ने किया चक्का जाम... थिएटर्स में हुई थी फ्लॉप

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    New Netflix Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं। इसी बीच अब एक नई फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हो गई है, जिसे ख

    Hero Image

    नेटफ्लिक्स पर गदर काट रही ये नई मूवी

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

     दिसंबर में इस वक्त क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में लोग अपने घरों पर बैठकर या फिर कहीं बाहर वेकेशन के लिए निकले हैं। आम हो या खास, हर कोई इन छुट्टियों का आनंद ले रहा है। वहीं इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म (New Ott Release) पर भी नई-नई सीरीज और फिल्मों की भरमार देखने को मिल रही है। अब लीजिए Netflix पर हाल ही में एक नई फिल्म आई है, जिसने आते है गदर मचा दिया है।

    नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘आंध्र किंग तालुका’

    दरअसल हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आई है और इस फिल्म का नाम है ‘आंध्र किंग तालुका’(Andhra King Taluka)। इस फिल्म में राम पोथिनेनी लीड रोल में हैं। ये एक तेलुगु एक्शन, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद फिल्म ट्रेंड भी करने लगी है।

    Andhra 1

    Netflix पर आंध्र किंग तालुका नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। मतलब फिल्म ने आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। जो लोग फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। आंध्र किंग तालुका 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस तेलुगू फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी डब किया गया है, जिसे आप ओटीटी पर आसानी से अपनी पसंदीदा भाषा मे देख सकते हैं।

     

    क्या है फिल्म की कहानी?

    आपको बता दें कि, यह एक एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। फिल्म में राम पोथिनेनी, उपेंद्र और भाग्यश्री बोरसे ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म की कहानी सागर नाम के एक नौजवान इर्द-गिर्द ही घूमती है, जो सुपरस्टार सूर्या का फैन है। इसी बीच उसकी मुलाकात फिल्म की हीरोइन से होती है।

    andra

    बस इसी हल्की फुल्की कॉमेडी और एक्शन ड्रामा पर फिल्म आधारित है। वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। फिल्म ने महज 32 करोड़ का ही आंकड़ा पार किया था।

    अब आखिरकार ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है और नेटफ्लिक्स पर आते ही फिल्म नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि फिल्म को ओटीटी पर ज्यादा प्यार मिल रहा है।

