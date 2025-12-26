2 घंटे 50 मिनट की फिल्म ने Netflix पर काटा गदर, 7.1 IMDb रेटिंग वाली मूवी ने किया चक्का जाम... थिएटर्स में हुई थी फ्लॉप

दिसंबर में इस वक्त क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में लोग अपने घरों पर बैठकर या फिर कहीं बाहर वेकेशन के लिए निकले हैं। आम हो या खास, हर कोई इन छुट्टियों का आनंद ले रहा है। वहीं इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म (New Ott Release) पर भी नई-नई सीरीज और फिल्मों की भरमार देखने को मिल रही है। अब लीजिए Netflix पर हाल ही में एक नई फिल्म आई है, जिसने आते है गदर मचा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘आंध्र किंग तालुका’ दरअसल हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आई है और इस फिल्म का नाम है ‘आंध्र किंग तालुका’(Andhra King Taluka)। इस फिल्म में राम पोथिनेनी लीड रोल में हैं। ये एक तेलुगु एक्शन, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद फिल्म ट्रेंड भी करने लगी है।

Netflix पर आंध्र किंग तालुका नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। मतलब फिल्म ने आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। जो लोग फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। आंध्र किंग तालुका 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस तेलुगू फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी डब किया गया है, जिसे आप ओटीटी पर आसानी से अपनी पसंदीदा भाषा मे देख सकते हैं।