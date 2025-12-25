Baahubali: The Epic OTT Release: आ गई रिलीज डेट! प्रभास की 'बाहुबली-3' धमाल मचाने को तैयार, कब और कहां देखें फिल्म
Baahubali: The Epic OTT: प्रभास की दो बड़ी फिल्मों को मिलाकर बनाई गई 'बाहुबली: द एपिक' इस साल अक्टूबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ये फ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास की पैन इंडिया रिलीज फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली-2' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था। एस एस राजामौली की इस फिल्म के एक नए एडिशन को डायरेक्टर ने साल 2025 में फैंस की डिमांड पर थिएटर्स में रिलीज किया था, जिसमें दोनों पार्ट्स को एक साथ क्लब करके एक नई फिल्म तैयार की गई थी।
31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' (Baahubali) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। अब 'बाहुबली: द एपिक' को कब और कहां देख सकते हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म
गैडजेट्स 360 डिग्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी स्टारर 'बाहुबली: द एपिक किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आज यानी कि 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। आज क्रिसमस है और सबकी छुट्टी भी, ऐसे में आप अपने सर्दी के इस मौसम में घरों में बैठकर इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं।
2 महीने पहले बाहुबली: द एपिक जब सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी, तो 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों तक थिएटर्स में लगी हुई थी। मूवी को हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में एस एस राजामौली ने रिलीज किया था।
किस भाषा में 'बाहुबली: द एपिक' की हुई कितनी कमाई?
दूसरी बार थिएटर में री-रिलीज होने के बाद भी प्रभास और अनुष्का शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्डवाइड ठीकठाक बिजनेस किया। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन जहां 33.48 करोड़ तक पहुंचा, तो वहीं 'बाहुबली: द एपिक ने वर्ल्डवाइड 51.72 करोड़ रुपए कमाए। ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 12.25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था।
तेलुगु में जहां मूवी ने 23.24 करोड़, हिंदी में 6.95 करोड़, कन्नड़ में 18 लाख, तमिल में 2.61 करोड़ और मलयालम में 89 लाख का बिजनेस किया था। IMDB ने भी बाहुबली: द एपिक को 8.6 करोड़ की रेटिंग दी है। फिल्म में प्रभास-तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी के अलावा साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन, राणा दग्गुबाती सहित कई सितारों ने अहम भूमिका निभाई।
