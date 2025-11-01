Baahubali The Epic Collection: पहले ही दिन 'बाहुबली' ने इन दो फिल्मों को दी मात, कमाई से उड़ा दिए होश!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Baahubali The Epic Day 1 Box Office Collection: एसएस राजामौली की फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बाहुबली द एपिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 का मिश्रण है जिसे एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है।

बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन उस फिल्म ने तगड़ी कमाई कर डाली है। थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) के बीच राजामौली की बाहुबली ने खूब कमाई की है।

बाहुबली द एपिक का कलेक्शन बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कॉन्क्लूजन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अब इन दोनों फिल्मों को मिलाकर बनी बाहुबली द एपिक को लेकर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन इस फिल्म ने करीब 10 करोड़ रुपये से ओपनिंग की है। नॉन-हॉलीडे में फिल्म की कमाई देख ऐसा माना जा रहा है कि यह वीकेंड पर भी अच्छी कमाई कर सकती है।