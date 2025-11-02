Baahubali The Epic Box Office: 8 साल बाद भी बाहुबली का जलवा बरकरार, बॉक्स ऑफिस पर फिर आई कमाई की सुनामी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 8 साल पहले बाहुबली पार्ट 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया था। पहले भाग की तरह दूसरे भाग ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया था। एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी इसी ऑल टाइम ब्लॉबस्टर मूवीज के अब दोनों पार्ट्स को मिलाकर बाहुबली द एपिक को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।

मौजूदा समय में थिएटर्स में प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टारर ये मूवी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। जिसके दम पर बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म की धमाकेदार कमाई जारी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के चौथे दिन इस मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।

बाहुबली द एपिक के चौथे दिन की कमाई 30 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 2015 और 2017 में आईं दोनों बाहुबली का ये समावेश है। जो भी फैंस प्रभास की इस मूवी को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये स्पेशल एंटरटेनमेंट ट्रीट है। ओपनिंग डे पर महज 1.15 करोड़ की कमाई कर धीमी शुरुआत करने वाली बाहुबली द एपिक ने वीकेंड में धुंआधार कमबैक करके दिखाया है। गौर किया जाए बाहुबली द एपिक के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को इस मूवी अनुमानित 8 करोड़ का कारोबार किया है।

तुलना की जाए बीते शनिवार से फिल्म की कमाई की तरफ तो संडे को आंकड़ा 1 करोड़ अधिक रहा है। लिमिटेड स्क्रीन्स और कम प्रमोशन के लिहाज से देखा जाए फिल्म का ये बिजनेस काबिल एक तारीफ माना जा रहा है। चार दिनों में अब बाहुबली द एपिक का टोटल कलेक्शन 26 करोड़ से ज्यादा हो गया है।