    OTT पर मस्ट वॉच बनी 6 एपिसोड वाली ये थ्रिलर, नई वेब सीरीज ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' को भी छोड़ा पीछे

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:37 PM (IST)

    Most Watched Web Series On OTT: एक वेब सीरीज ने ओटीटी पर ऐसा धमाल मचाया है कि इस साल मोस्ट अवेटेड थ्रिलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को भी पीछे छोड़ ...और पढ़ें

    ओटीटी पर मस्ट वॉच है ये वेब सीरीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक वेब सीरीज की चर्चा हो रही थी और वह है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5)। यूं तो यह वेब सीरीज इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में यह वेब सीरीज एक 6 एपिसोड वाली थ्रिलर ड्रामा से पिट गई है।

    जी हां, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से ज्यादा जिस ओटीटी वेब सीरीज ने बाजी मारी है, उसे भले ही IMDb से 6.2 रेटिंग मिली हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहा गया। वेब सीरीज की कहानी सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री और क्राइम से भरी हुई है।

    ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है वेब सीरीज

    वेब सीरीज की कहानी एक सीरियल किलर की है जो जेल में रहकर भी पुलिस को चकमा देती है। शुरू में कहानी बहुत सीधी और सुलझी हुई लगती है, लेकिन जैसे-जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं और परतें खुलती हैं, सस्पेंस और थ्रिल सीट से हिलने नहीं देता है। दिसंबर महीने में रिलीज हुई सीरीज ओटीटी पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

    थ्रिल से भरपूर है वेब सीरीज की कहानी 

    यह वेब सीरीज है माधुरी दीक्षित की हालिया थ्रिलर मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande)। 19 दिसंबर को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर में माधुरी को पहली बार इंटेंस रोल में देखा गया। वह सीरीज में सीरियल किलर की भूमिका में हैं जो सालों से जेल में कैद हैं और फिर अपने कॉपीकेट की वजह से बाहर निकलती हैं। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, वो बहुत ही दिलचस्प है।

    Mrs Deshpande

    वेब सीरीज ने छोड़ा स्ट्रेंजर थिंग्स को पीछे

    ओरमैक्स मीडिया ने 22 से 28 दिसंबर के हफ्ते के लिए भारत में OTT की व्यूअरशिप का डेटा शेयर किया है। इस लिस्ट में माधुरी की नई सीरीज ने टॉप किया है। उस हफ्ते शो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले। वहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ने उस हफ्ते 3.3 मिलियन व्यूज हासिल किए। हालांकि, इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेंजर थिंग्स ने माधुरी के शो को 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज से पीछे छोड़ दिया। यह वेब सीरीज जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर मौजूद है।

