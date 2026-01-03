OTT पर मस्ट वॉच बनी 6 एपिसोड वाली ये थ्रिलर, नई वेब सीरीज ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' को भी छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक वेब सीरीज की चर्चा हो रही थी और वह है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5)। यूं तो यह वेब सीरीज इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में यह वेब सीरीज एक 6 एपिसोड वाली थ्रिलर ड्रामा से पिट गई है।

ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है वेब सीरीज वेब सीरीज की कहानी एक सीरियल किलर की है जो जेल में रहकर भी पुलिस को चकमा देती है। शुरू में कहानी बहुत सीधी और सुलझी हुई लगती है, लेकिन जैसे-जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं और परतें खुलती हैं, सस्पेंस और थ्रिल सीट से हिलने नहीं देता है। दिसंबर महीने में रिलीज हुई सीरीज ओटीटी पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।