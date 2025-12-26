10 साल बाद Bhabiji Ghar Par Hain से क्यों शुभांगी अत्रे ने किया किनारा? शो छोड़ने की बताई असली वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुभांगी अत्रे फेमस शो भाबीजी घर पर हैं! (Bhabiji Ghar Par Hain!) से किनारा कर चुकी हैं। शिल्पा शिंदे के जाने के बाद 10 साल तक उन्होंने अंगूरी भाभी बनकर दर्शकों को एंटरटेन किया। अब वह शुभांगी के शो छोड़ने के बाद पुरानी अंगूरी की एंट्री हो गई है।

शिल्पा शिंदे लगातार अपनी एंट्री को लेकर बयान देकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अब शुभांगी ने रिवील किया है कि आखिर उन्होंने क्यों इस फेमस शो से किनारा किया है। क्यों शुभांगी अत्रे ने छोड़ा शो? दरअसल, पिछले कुछ वक्त से ऐसी चर्चा हो रही थी कि कम फीस मिलने की वजह से शुभांगी अत्रे ने 'भाबीजी घर पर हैं' से दूरी बना ली। अब एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। विक्की लालवानी के साथ बातचीत में शुभांगी अत्रे ने कहा, "मुझे अंदर से लगा कि अब मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मेरी बेटी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी सबसे बड़ी आलोचक है, उसने भी मुझसे कहा, 'मॉम, अब आपको कुछ अलग ट्राई करना चाहिए।' तो मुझे लगा कि यह सही समय है। इत्तेफाक से, सीजन वन भी खत्म होने वाला था।"