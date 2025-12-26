10 साल बाद Bhabiji Ghar Par Hain से क्यों शुभांगी अत्रे ने किया किनारा? शो छोड़ने की बताई असली वजह
भाबीजी घर पर हैं (Bhabiji Ghar Par Hain!) की नई अंगूरी भाभी उर्फ शुभांगी अत्रे (Shubhangi Atre) अब शो का हिस्सा नहीं हैं। उनके शो छोड़ने के पीछे कई तर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुभांगी अत्रे फेमस शो भाबीजी घर पर हैं! (Bhabiji Ghar Par Hain!) से किनारा कर चुकी हैं। शिल्पा शिंदे के जाने के बाद 10 साल तक उन्होंने अंगूरी भाभी बनकर दर्शकों को एंटरटेन किया। अब वह शुभांगी के शो छोड़ने के बाद पुरानी अंगूरी की एंट्री हो गई है।
शिल्पा शिंदे लगातार अपनी एंट्री को लेकर बयान देकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अब शुभांगी ने रिवील किया है कि आखिर उन्होंने क्यों इस फेमस शो से किनारा किया है।
क्यों शुभांगी अत्रे ने छोड़ा शो?
दरअसल, पिछले कुछ वक्त से ऐसी चर्चा हो रही थी कि कम फीस मिलने की वजह से शुभांगी अत्रे ने 'भाबीजी घर पर हैं' से दूरी बना ली। अब एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। विक्की लालवानी के साथ बातचीत में शुभांगी अत्रे ने कहा, "मुझे अंदर से लगा कि अब मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मेरी बेटी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी सबसे बड़ी आलोचक है, उसने भी मुझसे कहा, 'मॉम, अब आपको कुछ अलग ट्राई करना चाहिए।' तो मुझे लगा कि यह सही समय है। इत्तेफाक से, सीजन वन भी खत्म होने वाला था।"
शुभांगी अत्रे ने कहा, "मैंने मिसेज कोहली (शो की प्रोड्यूसर) से वादा किया था और यह मेरी आदत भी है कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। मैं इस शो को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ उसके मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी। शुक्र है, ऐसा ही हुआ। सीजन खत्म हो गया और मैंने आखिरी दिन तक शूटिंग की, सबको 'जलेबी पार्टी' दी, सबको अलविदा कहा और चली गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है।"
कम फीस मिलने की अफवाह पर बोलीं शुभांगी
पैसे कम होने की वजह से शो छोड़ने की अफवाहों पर शुभांगी अत्रे ने कहा, "नहीं, नहीं। मैंने कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगे। पिछले दस सालों से मैंने वही किया जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। मुझे उनके (शिल्पा) बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा। आप मिसेज कोहली से भी पूछ सकते हैं। मैंने हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया।"
शुभांगी ने बताया कि भाबीजी घर पर हैं करने के दौरान उन्हें कई शोज, वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट मिले लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिंगल मदर की जिम्मेदारी और भाबीजी घर पर हैं पर फोकस किया।
