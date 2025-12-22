'तमीज की कमी है...' टीवी के 'कृष्णा' ने 'अंगूरी भाभी' को सुनाई खरीखोटी, पढ़ें क्या है मामला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय सिटकॉम भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका के बारे में शिल्पा शिंदे द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद टेलीविजन अभिनेता सौरभ राज जैन शुभांगी अत्रे के समर्थन में सामने आए हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान की गई शिल्पा की टिप्पणियों पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया हुई।

सोशल मीडिया पर सौरभ राज जैन ने शिल्पा का नाम लिए बिना उनके कमेंट्स की आलोचना की और कहा कि ऐसे कमेंट्स में बेसिक तमीज की कमी दिखती है। सौरभ ने लिखा, 'जिस एक्टर को रिप्लेस किया गया था, उसने करीब 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया, और उसे हमेशा प्यार मिला और किसी भी वजह से, जब पहली एक्टर फिर से उसी किरदार में वापस आती है, जिसे उसने 10 साल पहले किसी भी वजह से छोड़ दिया था, तो वह मीडिया से कहती है... कि रिप्लेस की गई एक्टर उसके जितनी बड़ी नहीं है और उसमें कॉमिक टाइमिंग की कमी है। नहीं मैम, आप में ही बेसिक तमीज की कमी है'।

एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा, 'एक अभिनेता के रूप में देखो, मैंने उस वक्त भी बोला था जब विवाद चल रहा था, बहुत स्पष्ट रूप से, उसने काम किया है अच्छा। अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद किसी को कॉपी करना, वह बहुत मुश्किल है, बहुत दबाव होता है। देखो आज मैं कितना भी सोचो किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना, तो वो कॉपी हो जाती है चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं। शुभांगी अत्रे को इस किरदार को आगे बढ़ाने और सालों से अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर होने के लिए खूब तारीफ मिली है।