बोल्ड कांसेप्ट की वजह से... OTT डेब्यू से पहले टीवी एक्ट्रेस ने खोला राज, क्यों रिजेक्ट की थी वेब सीरीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अदाकारा अलीशा पंवार टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं। छोटे पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं अलीशा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस बीच अलीशा पंवार ने एक शॉकिंग खुलासा किया है और बताया है कि इससे पहले उनको एक वेब सीरीज का ऑफर मिला था, लेकिन बोल्ड कंटेंट के चलते उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं-

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें