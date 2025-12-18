बोल्ड कांसेप्ट की वजह से... OTT डेब्यू से पहले टीवी एक्ट्रेस ने खोला राज, क्यों रिजेक्ट की थी वेब सीरीज?
इश्क में मरजावां जैसे तमाम टीवी सीरियल से फैंस के दिलों पर राज करने वालीं टीवी एक्ट्रेस अलीशा पंवार को भला कौन नहीं जानता। जल्द ही अलीशा ओटीटी की दुनि ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अदाकारा अलीशा पंवार टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं। छोटे पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं अलीशा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं।
इस बीच अलीशा पंवार ने एक शॉकिंग खुलासा किया है और बताया है कि इससे पहले उनको एक वेब सीरीज का ऑफर मिला था, लेकिन बोल्ड कंटेंट के चलते उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं-
ओटीटी डेब्यू को लेकर बोलीं अलीशा पंवार
कई बार अगर किसी से अपनी बातें न कहनी हों, तो उसे डायरी में लिखना अच्छा होता है। यह मानना है अभिनेत्री अलीशा पंवार का। टीवी से अब अलीशा डिजिटल प्लेटफार्म की ओर बढ़ चली हैं। अपनी नई वेब सीरीज विन्नी की किताब में वह अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखती हैं। क्या कभी वास्तविक जीवन में उन्होंने डायरी लिखी है?
यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: इन 8 सितारों का टूटा हंसता-खेलता परिवार, सात जन्म नहीं निभा पाए शादी के 7 वचन
इस पर अलीशा कहती हैं- ''हां, कॉलेज के दिनों में लिखा था कि सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए। खैर, अब तो कभी कभार समय मिलता है, तो यह लिखती हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है।''
View this post on Instagram
टीवी से डिजिटल प्लेटफार्म की ओर बढ़ने को लेकर अलीशा कहती हैं- ''मैं हमेशा टीवी गर्ल रहूंगी। मैं अभिनय इसलिए नहीं कर रही हूं कि पैसा चाहिए। मुझे अपने काम से प्यार है। वेब सीरीज मुझे पहले भी कई बार ऑफर हुआ है, लेकिन बोल्ड कांसेप्ट की वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसमें सहज नहीं हूं। विन्नी की किताब की कहानी बोल्ड है, लेकिन यह महिलाओं को स्वयं को लेकर नया दृष्टिकोण देगी।''
इन टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं अलीशा पंवार
अलीशा पंवार छोटे पर्दे की लोकप्रिय अदाकाराओं में शुमार हैं। ओटीटी पर कदम रखने से पहले अलीशा नई कल्ट धारावाहिकों में नजर आ चुकी हैं। उनकी पॉपुलर टीवी शोज के बारे में चर्चा की जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
इश्क में मरजावां
कुमकुम भाग्य
तेरी मेरी एक जिंदड़ी
मेरी गुड़िया
जमाई राजा
तू आशिकी
इश्कियत
इस तरह से तमाम टीवी सीरियल्स के जरिए अलीशा पंवार ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और छोटे पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी छाप छोड़ी है।
यह भी पढ़ें- प्यार में पागल हसीना ने लिया था काले जादू का सहारा, टीवी की नंबर-1 एक्ट्रेस बन मचाई सनसनी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।