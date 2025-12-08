धर्मेंद्र के जन्मदिन पर Ramayan के 'लक्ष्मण' ने खोला राज, अभिनेता से खरीदी थी ये बेशकीमती चीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का निधन हुआ था और आज 8 दिसंबर को मनोरंजन जगत में उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है। भारी मन के साथ उनका परिवार और तमाम सेलेब्स धरम पाजी को बर्थडे विश कर रहे हैं। इस खास मौके पर दूरदर्शन की रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने भी धर्मेंद्र की जयंती पर याद किया है।

सुनील लहरी ने धरम पाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता से एक बेशकीमती चीज को खरीदा था। आइए जानते हैं कि सुनील किसके बारे में बात कर रहे हैं-

सुनील ने धरम पाजी से खरीदी थी ये चीज रामानंद सागर की रामायण से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले सुनील लहरी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर सुनील ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह धर्मेंद्र संग अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है-