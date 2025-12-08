धर्मेंद्र के जन्मदिन पर Ramayan के 'लक्ष्मण' ने खोला राज, अभिनेता से खरीदी थी ये बेशकीमती चीज
Dharmendra Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस खास मौके पर रामानंद सागर की रामा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का निधन हुआ था और आज 8 दिसंबर को मनोरंजन जगत में उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है। भारी मन के साथ उनका परिवार और तमाम सेलेब्स धरम पाजी को बर्थडे विश कर रहे हैं। इस खास मौके पर दूरदर्शन की रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने भी धर्मेंद्र की जयंती पर याद किया है।
सुनील लहरी ने धरम पाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता से एक बेशकीमती चीज को खरीदा था। आइए जानते हैं कि सुनील किसके बारे में बात कर रहे हैं-
सुनील ने धरम पाजी से खरीदी थी ये चीज
रामानंद सागर की रामायण से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले सुनील लहरी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर सुनील ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह धर्मेंद्र संग अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है-
"आज भारतीय सिनेमा के भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता आदरणीय धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्मदिन है। उनको मेरा कोटि-कोटि नमन। इस खास अवसर पर मैं उनके साथ अपनी छोटी सी मुलाकात का जिक्र करने जा रहा हूं, जब मैंने उनसे मुंबई स्थित एक अपार्टमेंट खरीदा था।
सनी देओल के साथ इस अपार्टमेंट के बारे में बातचीत हुई और धरम जी के साथ फाइनल डील। बाद प्रकाश कौर आंटी जी ने इस प्रॉपर्टी पर साइन किए। धरम जी ने मुझसे से पूछा था कि कौन रहेगा इस घर में तब मैंने कहा कि मैं खुद रहूंगा। उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, जब मैंने रामायण को लेकर अपना परिचय दिया तो उन्होंने तुरंत गले से लगा लिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उनका पूरा परिवार काफी संस्कारी और जमीन से जुड़ा है।''
रामायण से मिली लोकप्रियता
इस तरह से सुनील लहरी ने धर्मेंद्र से बेशकीमती अपार्टमेंट खरीदने की अहम जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। बता दें कि अपने एक्टिंग करियर में कई शोज और मूवीज करने वाले सुनील को सबसे अधिक लोकप्रियता दूरदर्शन की रामायण में लक्ष्मण बनने से प्राप्त हुई है।
