    Dharmendra की याद में सिसक-सिसक कर रोए Salman Khan, बोले- 'सब रो रहे थे लेकिन...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    बी-टाउन के ही-मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। सलमान खान (Salman Khan) उनके बहुत करीब थे। हाल ही में वह धर्मेंद्र को याद कर रोने लगे। उन्ह ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र की याद में फूट-फूटकर रोए सलमान खान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों पर हमेशा राज करेंगे। धर्मेंद्र के निधन से सिर्फ परिवार या फैंस ही नहीं, बल्कि सलमान खान (Salman Khan) को भी बड़ा झटका लगा।

    सलमान कई बार धर्मेंद्र के जाने को लेकर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड के ही-मैन को याद किया है। वह बीती रात को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) में धर्मेंद्र को याद कर इतने भावुक हो गए कि सिसक-सिसक कर रोने लगे।

    धर्मेंद्र की याद में भावुक हुए सलमान खान

    सलमान खान ने अभिनेता की याद में कहा, "हमने ही-मैन को खो दिया। हमने सबसे कमाल के आदमी को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई है। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी, वह किंग-साइज थी। उन्होंने हमें सनी, बॉबी और एशा दिए। जिस दिन से वह इंडस्ट्री में आए, वह सिर्फ काम करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे रोल किए। मेरा करियर ग्राफ… मैंने सिर्फ धर्मजी को फॉलो किया है। वह एक मासूम चेहरे और ही-मैन की बॉडी के साथ आए थे। वह चार्म आखिर तक उनके साथ रहा। लव यू, धर्मजी। आपको हमेशा याद करूंगा।"

    Salman khan

    धर्मेंद्र के चुपचाप अंतिम संस्कार पर बोले सलमान

    सलमान खान ने बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र के चुपचाप अंतिम संस्कार किए जाने के फैसले की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "खास बात यह है, उनका निधन 24 नवंबर को हुआ, उस दिन मेरे पिता (सलीम खान) का जन्मदिन था और कल (8 दिसंबर) उनका जन्मदिन है, साथ ही मेरी मां (सलमा खान) का भी जन्मदिन है। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, तो सोचिए सनी और उनका परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा।"

     

     

    सलमान ने आगे कहा, "दो अंतिम संस्कार बहुत इज्जत से हुए- सूरज बड़जात्या की मां का और धर्मजी का। उन्होंने उनकी प्रेयर मीट बहुत ग्रेस और सम्मान के साथ की। हर कोई रो रहा था, लेकिन एक डेकोरम था – जिंदगी का सेलिब्रेशन। बॉबी और सनी को हैट्स ऑफ। हर अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट इतनी खूबसूरती से होनी चाहिए।"

