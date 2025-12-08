Dharmendra की याद में सिसक-सिसक कर रोए Salman Khan, बोले- 'सब रो रहे थे लेकिन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों पर हमेशा राज करेंगे। धर्मेंद्र के निधन से सिर्फ परिवार या फैंस ही नहीं, बल्कि सलमान खान (Salman Khan) को भी बड़ा झटका लगा।

सलमान कई बार धर्मेंद्र के जाने को लेकर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड के ही-मैन को याद किया है। वह बीती रात को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) में धर्मेंद्र को याद कर इतने भावुक हो गए कि सिसक-सिसक कर रोने लगे।

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुए सलमान खान सलमान खान ने अभिनेता की याद में कहा, "हमने ही-मैन को खो दिया। हमने सबसे कमाल के आदमी को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई है। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी, वह किंग-साइज थी। उन्होंने हमें सनी, बॉबी और एशा दिए। जिस दिन से वह इंडस्ट्री में आए, वह सिर्फ काम करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे रोल किए। मेरा करियर ग्राफ… मैंने सिर्फ धर्मजी को फॉलो किया है। वह एक मासूम चेहरे और ही-मैन की बॉडी के साथ आए थे। वह चार्म आखिर तक उनके साथ रहा। लव यू, धर्मजी। आपको हमेशा याद करूंगा।"