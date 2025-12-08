Dharmendra की याद में सिसक-सिसक कर रोए Salman Khan, बोले- 'सब रो रहे थे लेकिन...'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों पर हमेशा राज करेंगे। धर्मेंद्र के निधन से सिर्फ परिवार या फैंस ही नहीं, बल्कि सलमान खान (Salman Khan) को भी बड़ा झटका लगा।
सलमान कई बार धर्मेंद्र के जाने को लेकर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड के ही-मैन को याद किया है। वह बीती रात को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) में धर्मेंद्र को याद कर इतने भावुक हो गए कि सिसक-सिसक कर रोने लगे।
धर्मेंद्र की याद में भावुक हुए सलमान खान
सलमान खान ने अभिनेता की याद में कहा, "हमने ही-मैन को खो दिया। हमने सबसे कमाल के आदमी को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई है। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी, वह किंग-साइज थी। उन्होंने हमें सनी, बॉबी और एशा दिए। जिस दिन से वह इंडस्ट्री में आए, वह सिर्फ काम करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे रोल किए। मेरा करियर ग्राफ… मैंने सिर्फ धर्मजी को फॉलो किया है। वह एक मासूम चेहरे और ही-मैन की बॉडी के साथ आए थे। वह चार्म आखिर तक उनके साथ रहा। लव यू, धर्मजी। आपको हमेशा याद करूंगा।"
यह भी पढ़ें- पिता Dharmendra की याद में टूटीं Esha Deol, दिल तोड़ने वाले पोस्ट में कहा- 'आपकी आवाज मेरा...'
धर्मेंद्र के चुपचाप अंतिम संस्कार पर बोले सलमान
सलमान खान ने बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र के चुपचाप अंतिम संस्कार किए जाने के फैसले की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "खास बात यह है, उनका निधन 24 नवंबर को हुआ, उस दिन मेरे पिता (सलीम खान) का जन्मदिन था और कल (8 दिसंबर) उनका जन्मदिन है, साथ ही मेरी मां (सलमा खान) का भी जन्मदिन है। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, तो सोचिए सनी और उनका परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा।"
Very Touching Salman Bhai 💔— Bollywood Legacy Channel (@LegacyChannel_) December 7, 2025
Salman Khan Said : My Dharm Ji Passed Away On 24th Nov, Which Is Also My Father’s Birthday Date & Now On 8th Dec It’s Dharmji’s Birthday & Which Is Also My Mother’s Birthday 💔
Sunny Deol & Family Conducted The Last Rites Of #Dharmendra Ji With… pic.twitter.com/1pw0KwRuvH
सलमान ने आगे कहा, "दो अंतिम संस्कार बहुत इज्जत से हुए- सूरज बड़जात्या की मां का और धर्मजी का। उन्होंने उनकी प्रेयर मीट बहुत ग्रेस और सम्मान के साथ की। हर कोई रो रहा था, लेकिन एक डेकोरम था – जिंदगी का सेलिब्रेशन। बॉबी और सनी को हैट्स ऑफ। हर अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट इतनी खूबसूरती से होनी चाहिए।"
