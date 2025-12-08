पिता Dharmendra की याद में टूटीं Esha Deol, दिल तोड़ने वाले पोस्ट में कहा- 'आपकी आवाज मेरा...'
Dharmendra 90th Birth Anniversary: आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। जन्मदिन से 14 दिन पहले अभिनेता का निधन हो गया था। अब एशा देओल (Esh ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं हैं। 90वें जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले बॉलीवुड के 'ही-मैन' का निधन हो गया था। आज अभिनेता की बर्थ एनिवर्सरी है। पिता के जाने के बाद पहली बार उनकी बेटी एशा देओल (Esha Deol) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
एशा ने 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया है और कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में एक्ट्रेस अपने पिता के साथ पोज दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एशा ने अपने दिल का दर्द बयां किया है।
एशा ने दिल में बसाया पिता की याद
एशा देओल ने पिता के लिए इमोशनल नोट में लिखा, "मेरे डार्लिंग पापा के लिए, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 'हम' हमारी पूरी जिंदगी, हर दुनिया और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे आसमान हो या धरती। हम एक हैं। अभी और पूरी जिंदगी के लिए मैंने आपको बहुत ही प्यार से, सावधानी से और बहुत ही स्नेह के साथ अपने दिल में बसा लिया है।"
एशा देओल ने आगे कहा, "जादुई कीमती यादें... जिंदगी की सबक, शिक्षाएं, मार्गदर्शन, अपनापन, बिना शर्त प्यार, गरिमा और ताकत जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में दी है, उसे कोई और बदल नहीं सकता या उसकी बराबरी नहीं कर सकता।"
तकलीफ में हैं धर्मेंद्र की बेटी
एशा ने कहा, "मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा। आपका प्यार भरा गले लगना जो सबसे आरामदायक कंबल जैसा लगता था, आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को थामे रखना जिनमें अनकहे मैसेज होते थे और आपकी आवाज मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद कभी न खत्म होने वाली बातें, हंसी और शायरी होती थीं। आपका मोटो 'हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, हेल्दी और मजबूत रहो' था।"
एशा ने पिता से किया ये वादा
पिता से वादा करते हुए एशा ने कहा, "मैं गर्व और सम्मान के साथ आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का वादा करती हूं। मैं आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूं। आई लव यू पापा आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू।"
