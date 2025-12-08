पिता Dharmendra की याद में टूटीं Esha Deol, दिल तोड़ने वाले पोस्ट में कहा- 'आपकी आवाज मेरा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं हैं। 90वें जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले बॉलीवुड के 'ही-मैन' का निधन हो गया था। आज अभिनेता की बर्थ एनिवर्सरी है। पिता के जाने के बाद पहली बार उनकी बेटी एशा देओल (Esha Deol) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

एशा ने 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया है और कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में एक्ट्रेस अपने पिता के साथ पोज दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एशा ने अपने दिल का दर्द बयां किया है।

एशा ने दिल में बसाया पिता की याद एशा देओल ने पिता के लिए इमोशनल नोट में लिखा, "मेरे डार्लिंग पापा के लिए, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 'हम' हमारी पूरी जिंदगी, हर दुनिया और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे आसमान हो या धरती। हम एक हैं। अभी और पूरी जिंदगी के लिए मैंने आपको बहुत ही प्यार से, सावधानी से और बहुत ही स्नेह के साथ अपने दिल में बसा लिया है।"

एशा देओल ने आगे कहा, "जादुई कीमती यादें... जिंदगी की सबक, शिक्षाएं, मार्गदर्शन, अपनापन, बिना शर्त प्यार, गरिमा और ताकत जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में दी है, उसे कोई और बदल नहीं सकता या उसकी बराबरी नहीं कर सकता।"