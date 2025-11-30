'30 साल में पहली बार...' जब अचानक Dharmendra के घर पहुंचीं Esha Deol, छुए थे सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर
धर्मेंद्र (Dharmendra) ने दो शादियां कीं और अपने दोनों परिवारों को संभाला, हालांकि हेमा मालिनी (Hema Malini) का परिवार देओल परिवार से अलग रहा। एक खास मौके पर, जब धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल बीमार थे, ईशा देओल उनसे मिलने उनके घर गईं। वहीं, ईशा की मुलाकात अपनी सौतेली मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन ने इंडस्ट्री में एक खालीपन छोड़ दिया है। तब से लेकर अभी तक कई सेलेब्स उनके साथ जुड़ी अपनी मीठी यादों को सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं। वहीं एक्टर ने भी दो शादियों के बावजूद जिस तरह से पूरे परिवार को मैनेज किया और साथ लेकर चले वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है।
परिवार से कभी नहीं मिलीं हेमा
एक्टर ने कई दमदार फिल्म में काम किया जिनमें शोले, जलजला और धरमवीर जैसी क्लासिक फिल्मों का नाम ज्यादा याद किया जाता है। वहीं फिल्मों के साथ-साथ उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा और कहा जाता है कि हेमा का परिवार कभी भी देओल फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ गहरा रिश्ता नहीं बना पाया। शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ-साथ नहीं रहे। इसके अलावा सनी और बॉबी का बॉन्ड भी ईशा और आहना से जुदा ही रहा।
लेकिन वो एक मौका था जब ईशा देओल ने घर जाकर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के पैर छुए थे। ये कब और कैसे हुए चलिए जानते हैं।
हेमा मालिनी से की थी दूसरी शादी
धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की और उनके चार बच्चे हुए - सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। इसके कई साल बाद, उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की और वे ईशा और अहाना के माता-पिता बने। हालांकि उनकी दूसरी शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं, धर्मेंद्र ने कभी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने अपने तरीके से दोनों घरों को संतुलित रखा। धर्मेंद्र का पहला परिवार अपने पुराने घर में रहता था, जो एक अलग और निजी जगह थी। हेमा मालिनी के घर से कोई भी उस घर में नहीं आता था, और दोनों परिवारों ने एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। यह व्यवस्था दशकों तक चुपचाप चलती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खास बन गया।
चाचा से मिलने गई थीं ईशा देओल
साल 2015 में धर्मेंद्र के बड़े भाई अजीत देओल, जो अभिनेता अभय देओल के पिता हैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका इलाज परिवार के मूल घर में चल रहा था,जहां धर्मेंद्र का पहला परिवार रहता था। ईशा और अहाना का अपने चाचा और अभय से गहरा नाता था। उनकी तबीयत बिगड़ी, तो ईशा को लगा कि उन्हें उनसे मिलना चाहिए। हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ईशा ने उस मुलाक़ात की वजह याद की। अभिनेत्री ने लिखा, "मैं अपने चाचा से मिलना चाहती थी और उनका हाल लेना चाहती थी। वे मुझे और अहाना को बहुत प्यार करते थे, और हम अभय के भी बहुत करीब थे। हमारे पास उनके घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वे अस्पताल में भी नहीं थे कि हम उनसे वहां मिल सकें। इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया, और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था कर दी।"
इस मुलाकात का एक कमाल और हुआ। 30 साल में पहली बार ईशा अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर से मिलीं। ईशा ने उनके पैर हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया।
