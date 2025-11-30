'30 साल में पहली बार...' जब अचानक Dharmendra के घर पहुंचीं Esha Deol, छुए थे सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन ने इंडस्ट्री में एक खालीपन छोड़ दिया है। तब से लेकर अभी तक कई सेलेब्स उनके साथ जुड़ी अपनी मीठी यादों को सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं। वहीं एक्टर ने भी दो शादियों के बावजूद जिस तरह से पूरे परिवार को मैनेज किया और साथ लेकर चले वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है।

परिवार से कभी नहीं मिलीं हेमा एक्टर ने कई दमदार फिल्म में काम किया जिनमें शोले, जलजला और धरमवीर जैसी क्लासिक फिल्मों का नाम ज्यादा याद किया जाता है। वहीं फिल्मों के साथ-साथ उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा और कहा जाता है कि हेमा का परिवार कभी भी देओल फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ गहरा रिश्ता नहीं बना पाया। शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ-साथ नहीं रहे। इसके अलावा सनी और बॉबी का बॉन्ड भी ईशा और आहना से जुदा ही रहा।

लेकिन वो एक मौका था जब ईशा देओल ने घर जाकर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के पैर छुए थे। ये कब और कैसे हुए चलिए जानते हैं। हेमा मालिनी से की थी दूसरी शादी धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की और उनके चार बच्चे हुए - सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। इसके कई साल बाद, उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की और वे ईशा और अहाना के माता-पिता बने। हालांकि उनकी दूसरी शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं, धर्मेंद्र ने कभी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने अपने तरीके से दोनों घरों को संतुलित रखा। धर्मेंद्र का पहला परिवार अपने पुराने घर में रहता था, जो एक अलग और निजी जगह थी। हेमा मालिनी के घर से कोई भी उस घर में नहीं आता था, और दोनों परिवारों ने एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। यह व्यवस्था दशकों तक चुपचाप चलती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खास बन गया।