'उनके शरीर ने जवाब...' Dharmendra के घर उनसे मिलने गए मुकेश खन्ना ने बताया सनी-बॉबी से क्या हुई थी बात?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के यूं चले जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 27 नवंबर को उनकी याद में एक प्रेयर मीट रखी गई थी जहां परिवार वाले उन्हें याद कर फिर से भावुक हो गए। उनका यूं चले जाना इंडस्ट्री में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर मिलने गए थे मुकेश खन्ना बीते दिनों जब धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तभी से लोगों के बीच उनको लेकर खास चिंता थी। ऐसे में मीडिया बराबर उनकी पलपल की अपडेट दे रही थी जिससे परिवारवाले खास नाराज भी नजर आए। आखिरी दिनों में एक्टर को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर पर ही देखरेख में रखा गया था। कई सेलेब्स उनसे मिलने उनके घर भी गए। इन्हीं में एक थे अभिनेता मुकेश खन्ना जिन्होंने एक्टर से अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया।