Dharmendra के साथ दूसरी पत्नी Hema Malini को थी ऐसी जिंदगी की तमन्ना, कहा था- 'कोई भी नहीं चाहता है कि...'
89 साल की उम्र में धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अधूरी इच्छा के बारे में बताया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं। पहली शादी प्रकाश कौर से की जिससे उन्हें चार बच्चे हुए, जबकि दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी (Hema Malini) से की। हेमा से उन्हें दो बेटियां हुईं।
धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, उस वक्त उनका परिवार खुश नहीं था। परिवार के खिलाफ जाकर बिना पहली पत्नी को तलाक दिए उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी रचाई थी। मगर शादी के बाद भी हेमा और धर्मेंद्र अलग-अलग रहे। इस बात का खुलासा खुद हेमा ने अपनी बायोग्राफी में किया था।
नॉर्मल लाइफ चाहती थीं हेमा मालिनी
आज धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं हैं और इस बीच हेमा का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हेमा मालिनी ने रिवील किया था कि वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थीं। उनका कहना था कि वह एक नॉर्मल लाइफ चाहती थीं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें इंडिपेंडेंट बनने पर मजबूर कर दिया।
अधूरी रह गई हेमा की ये ख्वाहिश
लेहरन को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी से कहा गया कि वह फेमिनिज्म का सिंबल कही जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद भी उन्होंने काम किया और इंडिपेंडेंट रहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ऐसी ही लाइफ चाहती थीं। तब हेमा ने इससे साफ-साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरह की जिंदगी नहीं चाहता है। ऐसा परिस्थितियों की वजह से होता है। हेमा ने कहा, "नेचुरली सब कुछ हो गया और मैंने स्वीकार कर लिया। वरना कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी ऐसी हो। हर महिला चाहती है कि पति, पत्नी और बच्चे साथ में एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहे।"
हेमा मालिनी ने कहा कि उनकी जिंदगी ऐसी है, लेकिन वह दुखी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने दोनों बच्चियों की परवरिश बहुत अच्छे से की है और उनके पति धर्मेंद्र हमेशा उनके साथ मौजूद रहे हैं।
