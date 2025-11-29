Dharmendra के साथ दूसरी पत्नी Hema Malini को थी ऐसी जिंदगी की तमन्ना, कहा था- 'कोई भी नहीं चाहता है कि...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं। पहली शादी प्रकाश कौर से की जिससे उन्हें चार बच्चे हुए, जबकि दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी (Hema Malini) से की। हेमा से उन्हें दो बेटियां हुईं।

धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, उस वक्त उनका परिवार खुश नहीं था। परिवार के खिलाफ जाकर बिना पहली पत्नी को तलाक दिए उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी रचाई थी। मगर शादी के बाद भी हेमा और धर्मेंद्र अलग-अलग रहे। इस बात का खुलासा खुद हेमा ने अपनी बायोग्राफी में किया था।